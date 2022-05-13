Yeni sezon öncesi çalkantılı bir seçim dönemine giren Galatasaray için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Uruguay basınına yansıyan haberlere göre; Sarı-Kırmızılılar, İtalyan ekibi Inter'le sözleşmesi sona erecek olan Matias Vecino ile ilgileniyor. Haberde; Galatasaray'ın 30 yaşındaki orta saha için yaz aylarında girişimde bulunacağına vurgu yapıldı.
MUSLERA DEVREYE GİRDİ
Sarı-Kırmızılı takıma yakın kaynaklar ise; bu transfer için Fernando Muslera'nın da devreye girdiğini ve vatandaşını ikna etmeye çalıştığını belirtti.
ARTURO VIDAL DE LİSTEDEYDİ
Galatasaray'ın Inter'in bir başka oyuncusu Arturo Vidal'le de ilgilendiği ileri sürülmüştü.
MUSLERA DEVREYE GİRDİ
Sarı-Kırmızılı takıma yakın kaynaklar ise; bu transfer için Fernando Muslera'nın da devreye girdiğini ve vatandaşını ikna etmeye çalıştığını belirtti.
ARTURO VIDAL DE LİSTEDEYDİ
Galatasaray'ın Inter'in bir başka oyuncusu Arturo Vidal'le de ilgilendiği ileri sürülmüştü.