Yeni sezon öncesi çalkantılı bir seçim dönemine giren Galatasaray için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Uruguay basınına yansıyan haberlere göre; Sarı-Kırmızılılar, İtalyan ekibi Inter'le sözleşmesi sona erecek olan Matias Vecino ile ilgileniyor. Haberde; Galatasaray'ın 30 yaşındaki orta saha için yaz aylarında girişimde bulunacağına vurgu yapıldı.



MUSLERA DEVREYE GİRDİ



Sarı-Kırmızılı takıma yakın kaynaklar ise; bu transfer için Fernando Muslera'nın da devreye girdiğini ve vatandaşını ikna etmeye çalıştığını belirtti.



ARTURO VIDAL DE LİSTEDEYDİ



Galatasaray'ın Inter'in bir başka oyuncusu Arturo Vidal'le de ilgilendiği ileri sürülmüştü.



