Muslera'dan Galatasaray'a sürpriz transfer

Galatasaray'ın Inter ile sözleşmesi sona eren Matias Vecino'yla ilgilendiği ve Uruguaylı oyuncu için Fernando Muslera'nın aracı olduğu öğrenildi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; EPA
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Muslera'dan Galatasaray'a sürpriz transfer
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13 Mayıs 2022 10:25
Yeni sezon öncesi çalkantılı bir seçim dönemine giren Galatasaray için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Uruguay basınına yansıyan haberlere göre; Sarı-Kırmızılılar, İtalyan ekibi Inter'le sözleşmesi sona erecek olan Matias Vecino ile ilgileniyor. Haberde; Galatasaray'ın 30 yaşındaki orta saha için yaz aylarında girişimde bulunacağına vurgu yapıldı.

 MUSLERA DEVREYE GİRDİ

Sarı-Kırmızılı takıma yakın kaynaklar ise; bu transfer için Fernando Muslera'nın da devreye girdiğini ve vatandaşını ikna etmeye çalıştığını belirtti.

ARTURO VIDAL DE LİSTEDEYDİ

Galatasaray'ın Inter'in bir başka oyuncusu Arturo Vidal'le de ilgilendiği ileri sürülmüştü.  

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