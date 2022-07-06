Muriqi için sürpriz: Belçika

Lazio forması giyen Vedat Muriqi için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.



Transfer için adı geçen sezon kiralandığı Mallorca ve Galatasaray ile anılan 28 yaşındaki futbolcunun Belçika'ya transfer olmaya yakın olduğu aktarıldı.



Belçika basınından Voetbal Primeur'da yer alan habere göre, Beşiktaş'tan ayrılan Cyle Larin'i kadrosuna katan Club Brugge'nin Kosovalı futbolcuyu da kadrosuna katmak üzere olduğu ifade edildi.



Club Brugge'nin bu transfer için Lazio'ya bonservis olarak 9 milyon euro ve bonuslar ödeyeceği kaydedildi.





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