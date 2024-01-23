Murat Sancak'tan hakem tepkisi!

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş ile oynadıkları maçtan bir pozisyon paylaştı ve "Yorumsuz" ifadelerini yazdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Murat Sancak'tan hakem tepkisi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ocak 2024 21:39
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş maçında dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Sancak, maç içerisinde Beşiktaş'tan Jonas Svensson ile Mootaz Nourani arasında yaşanan pozisyonun videosunu paylaştı.

Murat Sancak, bu paylaşımına, "Yorumsuz" ifadelerini yazdı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery