Murat Sancak'tan hakem tepkisi!

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş maçında dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.
Sancak, maç içerisinde Beşiktaş'tan Jonas Svensson ile Mootaz Nourani arasında yaşanan pozisyonun videosunu paylaştı.
Murat Sancak, bu paylaşımına, "Yorumsuz" ifadelerini yazdı.
Sancak, maç içerisinde Beşiktaş'tan Jonas Svensson ile Mootaz Nourani arasında yaşanan pozisyonun videosunu paylaştı.
Murat Sancak, bu paylaşımına, "Yorumsuz" ifadelerini yazdı.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın paylaşımı👇 https://t.co/qzFbIoiExQ
— Sporx (@sporx) January 23, 2024