Murat Şahin: 'Sergen hocayı oyuna alacaktık'

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, Sivasspor'u 2-1 yendikleri karşılaşmanın sonrasında konuştu.

Sergen Yalçın'ın kırmızı kart görmesiyle ilgili konuşan Murat Şahin "Sergen Hoca'yı oyuna atalım dedik, cezası varmış kırmızı kart gördü. (Gülerek) Sergen Hoca'nın atılmasının nedeni sahaya girip topa vurması. Herhangi sözlü veya fiili bir şey yok. " ifadelerini kullandı.



Karşılaşmayı değerlendiren Murat Şahin "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Milli araya minimum hasarla geçmek istiyorduk. Bu yüzden de çok önemliydi. Oyuncularımızı riske edip oynatabilirdik ama oyuncu değil, maçı kaybetmeyi tercih ettik. İyi oynadık ve kazandık. Milli arada tüm oyuncularımızın dönmesini bekliyoruz, sonra 6 maça hazırlanacağız." dedi.



Sakatlıklarla ilgili konuşan Murat Şahin "Mehmet Topal harici, aksilik çıkmazsa tüm futbolcular dönecektir. Bir daha böyle sakatlık yaşamak istemiyoruz, bütün önlemleri aldık." açıklamasını yaptı.



