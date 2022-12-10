Moussa Dembele'de Galatasaray'a büyük rakip

Seferovic'le ocak ayında yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray, sezon sonunda 38 yaşına basacak Gomis'e veda edecek.Bonservisi PSG'de olan İcardi'nin kalma olasılığı ise düşük. Forvet takviyesi yapmak zorunda olan sarıkırmızılı kulüp, listenin ilk sırasına yazdığı Moussa Dembele ile görüşmelere başladı.Golcü futbolcunun menajeri Makan Fofana ile temasa geçen Galatasaray cephesi, Lyon'la sözleşmesini uzatmayan 26 yaşındaki Fransız forvetin durumunu yakından takip ediyor.Girişimler hızlanmışken, Newcastle'ın da Dembele ile ilgilendiği ortaya çıktı. Transferde süreç İngilizlerin devreye girmesiyle zorlaşırken, şu anda yıllık 2.2 milyon Euro kazanan tecrübeli oyuncunun da beklentisinin 3 milyon Euro olduğu öğrenildi.