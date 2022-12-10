X

Moussa Dembele'de Galatasaray'a büyük rakip

Fransız forveti gözüne kestiren Galatasaray'ın işi zor. Sarı-kırmızılı yönetim, Lyon'da forma giyen 26 yaşındaki golcünün menajeriyle temasa geçerek şartları sordu. Ancak İngilizlerin sürece dahil olması sıkıntı yarattı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Moussa Dembele'de Galatasaray'a büyük rakip
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Aralık 2022 10:11
Seferovic'le ocak ayında yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray, sezon sonunda 38 yaşına basacak Gomis'e veda edecek.

Bonservisi PSG'de olan İcardi'nin kalma olasılığı ise düşük. Forvet takviyesi yapmak zorunda olan sarıkırmızılı kulüp, listenin ilk sırasına yazdığı Moussa Dembele ile görüşmelere başladı.

Golcü futbolcunun menajeri Makan Fofana ile temasa geçen Galatasaray cephesi, Lyon'la sözleşmesini uzatmayan 26 yaşındaki Fransız forvetin durumunu yakından takip ediyor.

YILLIK 3 MİLYON EURO MAAŞ İSTİYOR

Girişimler hızlanmışken, Newcastle'ın da Dembele ile ilgilendiği ortaya çıktı. Transferde süreç İngilizlerin devreye girmesiyle zorlaşırken, şu anda yıllık 2.2 milyon Euro kazanan tecrübeli oyuncunun da beklentisinin 3 milyon Euro olduğu öğrenildi. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ