Mourinho: "Önce Rangers'ı eleyeceğiz"

Bilbao'yu düşleyen Kanarya, yarın Kadıköy'de Rangers maçıyla yolculuğuna başlıyor. Bir sonraki turda eski takımı Roma'yı isteyen Jose Mourinho, "Önce Glasgow'u eleyeceğiz" diyerek rehavet uyarısı yaptı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Mourinho: 'Önce Rangers'ı eleyeceğiz'
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05 Mart 2025 11:57
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Bu sezon Bilbao'nun San Mames Stadı'nda oynanacak dev finali hayal eden sarı-lacivertliler, son 16'da yarın Kadıköy'de Glasgow Rangers'ı konuk edecek. Kariyerinde birçok kez bu tarz maçlara çıkan ve büyük kupaların sahibi olan Teknik Direktör Jose Mourinho, yol haritasını çizdi.

MOURİNHO ÇEYREKTE ESKİ TAKIMINI İSTİYOR

Mourinho, eski takımı Roma'yla bir sonraki turda karşılaşmak istiyor. İtalyan devi, son 16'da A.Bilbao'yla eşleşmişti.

Portekizli hoca, futbolcularına adım adım hedefe doğru yürüyeceklerini belirtip "Roma'dan önce Glasgow var. İki maçta istediğimiz sonucu alıp hata yapmamalıyız" ifadelerini kullandı.

Samandıra'da İskoç takımı en ince detaylarına kadar analiz eden Mourinho, Rangers'ın eksik yönlerini tespit etti ve maç gününü beklemeye geçti.

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