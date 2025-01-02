Mourinho, Milan'ın kapısından döndü

Fonseca'nın ayrılığı sonrasında Milan'ın İbrahimovic aracılığıyla Mourinho'yu yokladığı ancak Portekizli'nin sezonu F.Bahçe'de tamamlamak istediği ortaya çıktı

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Mourinho, Milan'ın kapısından döndü
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02 Ocak 2025 10:21
Son güncelleme 02 Ocak 2025 10:23
İtalyan devi Milan, kötü sonuçların ardından teknik direktör Paulo Fonseca ile yollarını ayırarak yerine Portekizli Sergio Conceicao'yu getirdi. Ancak perde arkasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sabah'ın haberine göre, Milan'da Kıdemli Danışman olarak görev yapan Zlatan İbrahimovic'in, Fonseca'nın yerine Jose Mourinho'yu önerdiği ortaya çıktı.

Mourinho'nun ise bu teklife, "Milan'ı çalıştırmak benim için gurur olur, ancak Fenerbahçe ile sözleşmem var ve sezonu burada tamamlamak istiyorum" yanıtını verdiği, bunun üzerine Zlatan'ın rotayı Conceicao'ya çevirdiği belirtildi.

YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Jose Mourinho, Corriere dello Sport'a verdiği röportajda, "Yeniden İtalya'ya dönmek ister misin?" sorusuna verdiği yanıtla bu ihtimale yeşil ışık yakmıştı.

Portekizli teknik adam, "Elbette, bir gün yeniden İtalya'da takım çalıştırmak istiyorum" şeklinde konuşmuştu.

 
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