Mourinho Juventus'un yıldızını ikna edecek

Fenerbahçe'nin yeni sezon transfer çalışmaları son sürat devam ediyor.
Bu kapsamda Ali Koç önderliğinde Fenerbahçe, Juventus'tan Douglas Luiz ismini gündemine aldı.
RESMİ GİRİŞİMLER
İtalya basınında çıkan haberlere göre Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor'un kadrosunda düşünmediği Brezilyalı için Fenerbahçe resmi girşimlere başlamayı planlıyor.
27 yaşındaki Douglas Luiz, Juventus'tan ayrılmaya sıcak bakıyor.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK
Ali Koç yönetimi, Luiz'i 1 sezonluk kadrosuna kiralık katmak istiyor. Sarı-lacivertliler bu kiralık transferde satın alma opsiyonu da istiyor.
DEVİN ÖZEK İTALYA'YA
Jhon Duran ve Archie Brown transferlerinde de görüşmeleri yürüten Devin Özek, İtalya'da Juventus'un sportif direktörü Damien Comolli ile bir araya gelmesi bekleniyor.
MOU'DAN TELEFON
Transferin gerçekleşmesi için önemli bir pay da Jose Mourinho'ya düşüyor.
Portekizli çalıştırıcı Juventuslu ile görüşecek ve Fenerbahçe'deki planlarını anlatacak.
Bu kapsamda Ali Koç önderliğinde Fenerbahçe, Juventus'tan Douglas Luiz ismini gündemine aldı.
RESMİ GİRİŞİMLER
İtalya basınında çıkan haberlere göre Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor'un kadrosunda düşünmediği Brezilyalı için Fenerbahçe resmi girşimlere başlamayı planlıyor.
27 yaşındaki Douglas Luiz, Juventus'tan ayrılmaya sıcak bakıyor.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK
Ali Koç yönetimi, Luiz'i 1 sezonluk kadrosuna kiralık katmak istiyor. Sarı-lacivertliler bu kiralık transferde satın alma opsiyonu da istiyor.
DEVİN ÖZEK İTALYA'YA
Jhon Duran ve Archie Brown transferlerinde de görüşmeleri yürüten Devin Özek, İtalya'da Juventus'un sportif direktörü Damien Comolli ile bir araya gelmesi bekleniyor.
MOU'DAN TELEFON
Transferin gerçekleşmesi için önemli bir pay da Jose Mourinho'ya düşüyor.
Portekizli çalıştırıcı Juventuslu ile görüşecek ve Fenerbahçe'deki planlarını anlatacak.