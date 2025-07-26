26 Temmuz
FCV Dender EH-Cercle Brugge
17:00
26 Temmuz
Zulte Waregem-KV Mechelen
19:15
26 Temmuz
RAAL La Louviere-Standard Liege
21:45
26 Temmuz
St. Gallen-Basel
19:00
26 Temmuz
Grasshopper-FC Luzern
19:00
26 Temmuz
Young Boys-Servette
21:30
26 Temmuz
S. Moskova-Baltika
15:00
26 Temmuz
Dinamo Moscow-FC Rostov
17:30
26 Temmuz
FC Krasnodar-Lokomotiv Moscow
19:00
26 Temmuz
Kopenhag-Vejle Boldklub
19:00
27 Temmuz
Botafogo RJ-Corinthians
00:30
27 Temmuz
Palmeiras-Gremio
03:00
26 Temmuz
Liverpool-AC Milan
14:30
26 Temmuz
Schalke 04-Sevilla
18:00
26 Temmuz
Göztepe-Antalyaspor
20:45
26 Temmuz
Galatasaray-Strasbourg
21:00
26 Temmuz
Al Ahli-Celtic
21:00
26 Temmuz
Benfica-Fenerbahçe
22:00
26 Temmuz
N. Forest-Fulham
22:00
26 Temmuz
Everton-Bournemouth
23:00
27 Temmuz
E. Frankfurt-Aston Villa
02:00
27 Temmuz
M. United-West Ham United
02:00

Mourinho Juventus'un yıldızını ikna edecek

Fenerbahçe, Juventus oyuncusu Douglas Luiz'i gündemine aldı. Oyuncuyu ikna etmek ve planlarından bahsetmek için Jose Mourinho ve Douglas Luiz bir görüşme gerçekleştirecek.

calendar 26 Temmuz 2025 13:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Mourinho Juventus'un yıldızını ikna edecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'nin yeni sezon transfer çalışmaları son sürat devam ediyor.

Bu kapsamda Ali Koç önderliğinde Fenerbahçe, Juventus'tan Douglas Luiz ismini gündemine aldı.

RESMİ GİRİŞİMLER


İtalya basınında çıkan haberlere göre Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor'un kadrosunda düşünmediği Brezilyalı için Fenerbahçe resmi girşimlere başlamayı planlıyor.

27 yaşındaki Douglas Luiz, Juventus'tan ayrılmaya sıcak bakıyor.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Ali Koç yönetimi, Luiz'i 1 sezonluk kadrosuna kiralık katmak istiyor. Sarı-lacivertliler bu kiralık transferde satın alma opsiyonu da istiyor.

DEVİN ÖZEK İTALYA'YA

Jhon Duran ve Archie Brown transferlerinde de görüşmeleri yürüten Devin Özek, İtalya'da Juventus'un sportif direktörü Damien Comolli ile bir araya gelmesi bekleniyor.

MOU'DAN TELEFON

Transferin gerçekleşmesi için önemli bir pay da Jose Mourinho'ya düşüyor.

Portekizli çalıştırıcı Juventuslu ile görüşecek ve Fenerbahçe'deki planlarını anlatacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.