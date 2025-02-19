Mourinho'dan talimat: "Sakatları yetiştirin"

Fenerbahçe'de sakat oyuncuların durumu iyileşme sürecine girerken, Anderlecht ve Galatasaray maçları öncesinde kesin bir netlik kazanmamış durumda.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mourinho'dan talimat: 'Sakatları yetiştirin'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Şubat 2025 10:15
Son güncelleme 19 Şubat 2025 10:42
Fenerbahçe'de Djiku, Çağlar, Diego Carlos, İsmail Yüksek ve Livakovic, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik direktör Jose Mourinho, sağlık ekibiyle yaptığı görüşmede oyuncuların son durumunu öğrenirken, Anderlecht maçını riske etmeyebileceklerini ancak Galatasaray derbisine en azından bazı isimlerin yetişmesini istediğini vurguladı. "Onları bana yetiştirin" diyerek doktorlardan yoğun çaba göstermelerini talep etti.

Kulüp doktorları, Djiku'dan olumlu geri dönüş aldıklarını belirtirken, Çağlar'ın da derbiye yetişme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti. Diğer oyuncuların durumu ise maç günü netlik kazanacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery