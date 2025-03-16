Mourinho'dan şampiyonluk sorusuna yanıt!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Portekizli teknik adam, "Bugün gol atamadık. Maçı kaybetmemiz imkansızdı. Rakibin kaleye gelen 1 şutu yok. Maçı kazanmak için gol atmak gerekiyor. 2. yarı başında enerji düşüşünü hissettik. Duygusal anlamda bazı oyuncularda 2 gün önce 120 dakika oynamanın etkisini gördük. Terlerinin son dakikasına kadar mücadele ettiler. İnanılmaz pozisyonlar ürettik. Kaçırmak daha zordu. Maçı kaybetmemiz imkansızdı. Kalede ha ben vardım ha Livakovic. Hiç fark etmezdi." dedi.
Mourinho, "Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansının kaldığını düşünüyor mu?" sorusuna, "Evet. Şampiyonluk şansımız devam ediyor." yanıtını verdi.
BASIN TOPLANTISI
Jose Mourinho, basın toplantısında, "Ben buradayım çünkü kazanamadık. Kazanmış olsaydık, ben burada olmazdım. Şimdi size bunu söylüyorum bir sonraki sefer kazansak da kaybetsek de 1 saatten fazla beklemem durumunda gideceğim. Bunun bilinmesini istiyorum. Çünkü 1 saatten fazla beklediğim zaman bunu saygısızlık olarak görüyorum. Böyle bir durum olursa beklemeden giderim. Çünkü bu çok fazla. Siz gazetecilerin suçu değil. Sözüm size değil." dedi.
"3 SORU VE GİDECEĞİM"
Portekizli teknik adam, "3 soru ve sonra gideceğim" diye konuştu.
"BENCE ONLARIN PLANI YOK"
"Thomas Reis, 'Kenar ortalarından geleceklerini biliyorduk, başka planları yoktu' dedi. Bu görüşe katılıyor mu?" sorusuna cevap veren 62 yaşındaki teknik adam, "Bilmek istiyorum ne söylediğini. Başka soru... Pozisyon kaçırmak bir plan değil mi? Hangi takımın planı var, kaleye 1 tane bile şutu olmayan takımın mı kaleye 5-6 şutu olan, boş kaleye kaçıran takımın mı? Bence şutu olmayan takımın planı yok." dedi.
Mourinho, sözlerine, "Glasgow'a karşı ilk maçta da kötü oynamıştık. Hollanda'daki AZ maçında da kötüydük. Her maçta iyi değildik Avrupa'da ama şansımız olduğu müddetçe kovalıyorduk. İlk maçı 2 farklı kaybetmemize rağmen 2 farklı kazandık, 3-4 farklı kazanabilirdik. Avrupa'da şunu gösterdik, bizim için bitmeden bitmemiştir." diye devam etti.
ŞAMPİYONLUK ŞANSI, GALATASARAY
Mourinho, "Şampiyonluk şansıyla ilgili yüzde veremem. Bilmiyorum. Muhtemelen çok zor olacaktır liderin puan kaybetmesi. Bunu özellikle sebebi şu; bazı takımlar bize karşı oynadıklarından daha az motivasyonla onlara karşı oynuyorlar. Bugün mesela ligde 3. sırada takıma karşı olan takıma karşı oynadık ama düşmemeye oynayan bir takıma karşı oynuyorduk sanki. Zor olacak ama matematiksel olarak hala mümkün. 1 maçımız eksik, kazanırsak puan farkını düşürürüz. Matematiksel olarak mümkün olduğu sürece biz mümkün olduğunu düşünürüz." dedi.
CENK TOSUN
Portekizli teknik adam, ayrılığı gündeme gelen Cenk Tosun için, "Cenk'i çok fazla kullanmadım. Elimizdeki 4. forvet oyuncusu. Elimizde Nesyri, Dzeko, Talisca var. Onu acil durumlar için sahaya sürdüm. Aynı anda 4 santrforla oynayamam. Maçın son bölümünde Kahveci, Nesyri, Dzeko, Sebastian ve Oğuz ile oynadık. Cenk 4. santrfor, iyi bir insan ve iyi bir profesyonel. Burada oynadığından daha çok oynayacağı bir yere gidecektir. İyi bir insan ve iyi bir profesyonel olduğu için bu kararında kendisini durduramam." diye konuştu.
Portekizli teknik adam, "Bugün gol atamadık. Maçı kaybetmemiz imkansızdı. Rakibin kaleye gelen 1 şutu yok. Maçı kazanmak için gol atmak gerekiyor. 2. yarı başında enerji düşüşünü hissettik. Duygusal anlamda bazı oyuncularda 2 gün önce 120 dakika oynamanın etkisini gördük. Terlerinin son dakikasına kadar mücadele ettiler. İnanılmaz pozisyonlar ürettik. Kaçırmak daha zordu. Maçı kaybetmemiz imkansızdı. Kalede ha ben vardım ha Livakovic. Hiç fark etmezdi." dedi.
Mourinho, "Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansının kaldığını düşünüyor mu?" sorusuna, "Evet. Şampiyonluk şansımız devam ediyor." yanıtını verdi.
BASIN TOPLANTISI
Jose Mourinho, basın toplantısında, "Ben buradayım çünkü kazanamadık. Kazanmış olsaydık, ben burada olmazdım. Şimdi size bunu söylüyorum bir sonraki sefer kazansak da kaybetsek de 1 saatten fazla beklemem durumunda gideceğim. Bunun bilinmesini istiyorum. Çünkü 1 saatten fazla beklediğim zaman bunu saygısızlık olarak görüyorum. Böyle bir durum olursa beklemeden giderim. Çünkü bu çok fazla. Siz gazetecilerin suçu değil. Sözüm size değil." dedi.
"3 SORU VE GİDECEĞİM"
Portekizli teknik adam, "3 soru ve sonra gideceğim" diye konuştu.
"BENCE ONLARIN PLANI YOK"
"Thomas Reis, 'Kenar ortalarından geleceklerini biliyorduk, başka planları yoktu' dedi. Bu görüşe katılıyor mu?" sorusuna cevap veren 62 yaşındaki teknik adam, "Bilmek istiyorum ne söylediğini. Başka soru... Pozisyon kaçırmak bir plan değil mi? Hangi takımın planı var, kaleye 1 tane bile şutu olmayan takımın mı kaleye 5-6 şutu olan, boş kaleye kaçıran takımın mı? Bence şutu olmayan takımın planı yok." dedi.
Mourinho, sözlerine, "Glasgow'a karşı ilk maçta da kötü oynamıştık. Hollanda'daki AZ maçında da kötüydük. Her maçta iyi değildik Avrupa'da ama şansımız olduğu müddetçe kovalıyorduk. İlk maçı 2 farklı kaybetmemize rağmen 2 farklı kazandık, 3-4 farklı kazanabilirdik. Avrupa'da şunu gösterdik, bizim için bitmeden bitmemiştir." diye devam etti.
ŞAMPİYONLUK ŞANSI, GALATASARAY
Mourinho, "Şampiyonluk şansıyla ilgili yüzde veremem. Bilmiyorum. Muhtemelen çok zor olacaktır liderin puan kaybetmesi. Bunu özellikle sebebi şu; bazı takımlar bize karşı oynadıklarından daha az motivasyonla onlara karşı oynuyorlar. Bugün mesela ligde 3. sırada takıma karşı olan takıma karşı oynadık ama düşmemeye oynayan bir takıma karşı oynuyorduk sanki. Zor olacak ama matematiksel olarak hala mümkün. 1 maçımız eksik, kazanırsak puan farkını düşürürüz. Matematiksel olarak mümkün olduğu sürece biz mümkün olduğunu düşünürüz." dedi.
CENK TOSUN
Portekizli teknik adam, ayrılığı gündeme gelen Cenk Tosun için, "Cenk'i çok fazla kullanmadım. Elimizdeki 4. forvet oyuncusu. Elimizde Nesyri, Dzeko, Talisca var. Onu acil durumlar için sahaya sürdüm. Aynı anda 4 santrforla oynayamam. Maçın son bölümünde Kahveci, Nesyri, Dzeko, Sebastian ve Oğuz ile oynadık. Cenk 4. santrfor, iyi bir insan ve iyi bir profesyonel. Burada oynadığından daha çok oynayacağı bir yere gidecektir. İyi bir insan ve iyi bir profesyonel olduğu için bu kararında kendisini durduramam." diye konuştu.