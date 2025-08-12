Mourinho'dan Feyenoord öncesi motivasyon: 'Bu stadın enerjisi bize yeter'

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında sahasında Hollanda temsilcisi Feyenoord'u konuk edecek. İlk maçı deplasmanda 90+1'de yediği golle 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, Kadıköy'de taraftarının önünde tur için mücadele verecek.
"TARAFTARIMIZIN ENERJİSİ BİZE YETER"
Maç öncesinde futbolcularıyla bir araya gelen teknik direktör Jose Mourinho, konuşmasına taraftarın önemini vurgulayarak başladı ve "Bu akşam bu stadın her koltuğunda, her köşesinde sizi bekleyen insanlar var. Onlar için, birbiriniz için, bu forma için oynayacağız. İlk maçta istediğimizi alamadık ama bu maç bizim elimizde. Taraftarımızın enerjisi, bu 90 dakikada bize yeter." dedi.
"KARARLI VE CESUR OLUN"
Mourinho, oyuncularından maç boyunca planlı ve disiplinli oynamalarını istedi. Portekizli hoca, "Sakin olun, fırsatlar gelecek. O an geldiğinde kararlı ve cesur olun. Rakibin moralini bozun, topu bizden almakta zorlanmalarını sağlayın" sözleriyle net talimatlar verdi.
"SKOR NE OLURSA OLSUN, BIRAKMAYIN"
Son bölümde deneyimli teknik adam, mücadele ruhunu öne çıkararak şunları söyledi:
"Bu tür maçlarda sadece yetenek değil, yürek de lazım. Skor ne olursa olsun bırakmayın. Taraftarımız sizinle gurur duysun istiyorum."
FENERBAHÇE TUR PEŞİNDE
Fenerbahçe-Feyenoord karşılaşması bu akşam saat 20.00'de Chobani Stadı'nda oynanacak. Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs'ın yöneteceği mücadele, EXXEN'den canlı yayınlanacak. İlk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, tek farklı galibiyetle maçı uzatmaya götürebilecek, iki ya da daha farklı galibiyetlerde ise tur atlayacak.
"TARAFTARIMIZIN ENERJİSİ BİZE YETER"
Maç öncesinde futbolcularıyla bir araya gelen teknik direktör Jose Mourinho, konuşmasına taraftarın önemini vurgulayarak başladı ve "Bu akşam bu stadın her koltuğunda, her köşesinde sizi bekleyen insanlar var. Onlar için, birbiriniz için, bu forma için oynayacağız. İlk maçta istediğimizi alamadık ama bu maç bizim elimizde. Taraftarımızın enerjisi, bu 90 dakikada bize yeter." dedi.
"KARARLI VE CESUR OLUN"
Mourinho, oyuncularından maç boyunca planlı ve disiplinli oynamalarını istedi. Portekizli hoca, "Sakin olun, fırsatlar gelecek. O an geldiğinde kararlı ve cesur olun. Rakibin moralini bozun, topu bizden almakta zorlanmalarını sağlayın" sözleriyle net talimatlar verdi.
"SKOR NE OLURSA OLSUN, BIRAKMAYIN"
Son bölümde deneyimli teknik adam, mücadele ruhunu öne çıkararak şunları söyledi:
"Bu tür maçlarda sadece yetenek değil, yürek de lazım. Skor ne olursa olsun bırakmayın. Taraftarımız sizinle gurur duysun istiyorum."
FENERBAHÇE TUR PEŞİNDE
Fenerbahçe-Feyenoord karşılaşması bu akşam saat 20.00'de Chobani Stadı'nda oynanacak. Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs'ın yöneteceği mücadele, EXXEN'den canlı yayınlanacak. İlk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, tek farklı galibiyetle maçı uzatmaya götürebilecek, iki ya da daha farklı galibiyetlerde ise tur atlayacak.