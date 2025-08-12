12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
20:00
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
12 Ağustos
Benfica-Nice
22:00
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
1-055'
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

Mourinho'dan Feyenoord öncesi motivasyon: "Bu stadın enerjisi bize yeter"

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde tur için sahaya çıkıyor. Teknik direktör Jose Mourinho, Feyenoord rövanşı öncesi oyuncularına hem inanç hem de sorumluluk aşılayan bir konuşma yaptı.

Mourinho'dan Feyenoord öncesi motivasyon: 'Bu stadın enerjisi bize yeter'
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında sahasında Hollanda temsilcisi Feyenoord'u konuk edecek. İlk maçı deplasmanda 90+1'de yediği golle 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, Kadıköy'de taraftarının önünde tur için mücadele verecek.

"TARAFTARIMIZIN ENERJİSİ BİZE YETER"

Maç öncesinde futbolcularıyla bir araya gelen teknik direktör Jose Mourinho, konuşmasına taraftarın önemini vurgulayarak başladı ve "Bu akşam bu stadın her koltuğunda, her köşesinde sizi bekleyen insanlar var. Onlar için, birbiriniz için, bu forma için oynayacağız. İlk maçta istediğimizi alamadık ama bu maç bizim elimizde. Taraftarımızın enerjisi, bu 90 dakikada bize yeter." dedi.


"KARARLI VE CESUR OLUN"

Mourinho, oyuncularından maç boyunca planlı ve disiplinli oynamalarını istedi. Portekizli hoca, "Sakin olun, fırsatlar gelecek. O an geldiğinde kararlı ve cesur olun. Rakibin moralini bozun, topu bizden almakta zorlanmalarını sağlayın" sözleriyle net talimatlar verdi.

"SKOR NE OLURSA OLSUN, BIRAKMAYIN"

Son bölümde deneyimli teknik adam, mücadele ruhunu öne çıkararak şunları söyledi:

"Bu tür maçlarda sadece yetenek değil, yürek de lazım. Skor ne olursa olsun bırakmayın. Taraftarımız sizinle gurur duysun istiyorum."

FENERBAHÇE TUR PEŞİNDE

Fenerbahçe-Feyenoord karşılaşması bu akşam saat 20.00'de Chobani Stadı'nda oynanacak. Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs'ın yöneteceği mücadele, EXXEN'den canlı yayınlanacak. İlk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, tek farklı galibiyetle maçı uzatmaya götürebilecek, iki ya da daha farklı galibiyetlerde ise tur atlayacak.  

 
