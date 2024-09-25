Mourinho'dan Ali Koç yanıtı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Union Saint-Gilloise karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Mourinho, derbi mağlubiyetinin ardından Ali Koç'a yönelik eleştiriler için gelen soruya cevap verdi.
Portekizli teknik adam, "Derbi mücadelesi sonrası sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlarının bir kısmı Sayın Başkan Ali Koç'un istifa etmesi adına hashtag açtı, henüz çok erken değil mi? Taraftara ne söylemek ister?" şeklinde gelen sorunun ardından şu sözleri kullandı;
"Bu konu hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Bir şey söylemeye hakkım yok. Milyonlarca taraftarı olan bu kulübün bir profesyoneliyim. Onlara saygı duymam gerekiyor. Onları eleştirebilecek son kişi benim. Söyleyebileceğim tek bir şey var; biz bir maç kaybettik, normal bir maç değil, tepkinin de katlanarak olmasını anlayabiliyorum. Oyuncular sahada o maçı oynuyorlar ve benim de saha kenarında yaptığım iyi kötü değişikliklerle etkim oluyor. Bir de rakibimiz var. Maçı başkanımız oynamadı. Başkanın görevi sahanın çok ötesindedir. Fenerbahçe ailesi o maçı kaybetti, profesyonel manada bakarsanız profesyonelleri suçlamak gerekir."
TARAFTARA MESAJ
"Sorulması gereken şu; taraftarlar bizim için en iyi şartları sağlıyorlar mı? Huzuru, desteği veriyor mu? Kadıköy'e giderken bize o mutluluğu vermek istiyorlar mı? Trendleri takip edip aslında o huzuru, mutluluğu bizden alıp bizi bölen bir atmosfer mi yaratmak istiyorlar. Ben kendi adıma ve oyuncularım adına konuşuyorum. Profesyoneller olarak onlara saygı duyuyoruz. Biz elimizden gelenin en iyisini her gün yapmaya çalışacağız. Mümkün olduğu kadar çabuk galibiyetlere geri dönelim. Mümkün olduğu kadar çabuk demek yarın demek."
Mourinho, derbi mağlubiyetinin ardından Ali Koç'a yönelik eleştiriler için gelen soruya cevap verdi.
Portekizli teknik adam, "Derbi mücadelesi sonrası sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlarının bir kısmı Sayın Başkan Ali Koç'un istifa etmesi adına hashtag açtı, henüz çok erken değil mi? Taraftara ne söylemek ister?" şeklinde gelen sorunun ardından şu sözleri kullandı;
"Bu konu hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Bir şey söylemeye hakkım yok. Milyonlarca taraftarı olan bu kulübün bir profesyoneliyim. Onlara saygı duymam gerekiyor. Onları eleştirebilecek son kişi benim. Söyleyebileceğim tek bir şey var; biz bir maç kaybettik, normal bir maç değil, tepkinin de katlanarak olmasını anlayabiliyorum. Oyuncular sahada o maçı oynuyorlar ve benim de saha kenarında yaptığım iyi kötü değişikliklerle etkim oluyor. Bir de rakibimiz var. Maçı başkanımız oynamadı. Başkanın görevi sahanın çok ötesindedir. Fenerbahçe ailesi o maçı kaybetti, profesyonel manada bakarsanız profesyonelleri suçlamak gerekir."
TARAFTARA MESAJ
"Sorulması gereken şu; taraftarlar bizim için en iyi şartları sağlıyorlar mı? Huzuru, desteği veriyor mu? Kadıköy'e giderken bize o mutluluğu vermek istiyorlar mı? Trendleri takip edip aslında o huzuru, mutluluğu bizden alıp bizi bölen bir atmosfer mi yaratmak istiyorlar. Ben kendi adıma ve oyuncularım adına konuşuyorum. Profesyoneller olarak onlara saygı duyuyoruz. Biz elimizden gelenin en iyisini her gün yapmaya çalışacağız. Mümkün olduğu kadar çabuk galibiyetlere geri dönelim. Mümkün olduğu kadar çabuk demek yarın demek."