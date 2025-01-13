Mourinho: 'Bazı maçların kaderi önceden belirleniyor!'

"Başkanları hakem hakkında şikayet ettiyse yanılıyor. Bütün hafta 'Bir puan bizim için iyi olur' demişti ama 0 puan aldılar. Buraya gelmeden rakip hocayı ve takımı tebrik ettim. Korkmadan risk alabilen bir takım. Başkanlarının muhtemelen futbolu biraz daha iyi bilmesi gerekiyor, Konyaspor'un penaltı beklediği pozisyondan önce Tadic'e faul yapıldı! Türkiye'de birçok maç bu kalitede olmuyor. Bugünkü maç çok iyi bir maçtı." ifadelerini kulladı.



"GEÇEN SEZON YABANCI VAR VARKEN F.BAHÇE HAKSIZ BİR PENALTIYLA PUAN KAYBETTİ"



Yabancı VAR hakemleri hakkında konuşan Mourinho, "Geçen sezon yabancı VAR geldikten sonra Fenerbahçe çok önemli iki puan kaybetti Sivas'ta. Olmayan bir penaltı verildi. Çok büyük bir güç var ve sadece yabancı hakemler etki edebilir mi, buna inanmıyorum. En azından maçlarımızın adil olmasını dileyebilirim." dedi.



TRANSFER SÖZLERİ



Transfer gelişmeleri ve üçlü sistem hakkında konuşan Mourinho, "Tam olarak üçlü oynamadık, futbol artık çok dinamik bir spor. Çoğu kaliteli takım artık statik bir şekilde 4-4-2, 3-5-2 oynamıyor. Benim işim oyuncuları geliştirmek, transfer istemek değil. Ben de bazı oyuncularımı geliştirdiğimi düşünüyorum. Oğuz, Levent, Yusuf... Stopere ihtiyacımız var. Acil demiyorum ama takımda bir denge yaratmak için stoper almalıyız. Jayden ve Becao'yu kaybettik. Bir pozisyon için istekte bulunacaksam bu stoper olur." sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Konyaspor karşılaşmasının ardından konuştu."Maç dediğin böyle olur." diyen Jose Mourinho,dedi.Portekizli teknik adam, ayrıca," sözlerini sarf etti.Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Mourinho,