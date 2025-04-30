Morata'nın Galatasaray'da kalma şartı!

Osimhen'in arkasında yedek kalan Alvaro Morata, beklenen patlamayı Eyüpspor'a yaptı. İki gol atarak kendine gelen Morata, Galatasaray'a alışmaya başladı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Oğlunu Galatasaray'ın futbol okuluna yazdıran İspanyol golcü, ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşamaktan mutlu. Ancak Morata'nın sarı-kırmızılı takımda devam etmek için bir şartı var.
FORVET TAKVİYESİ İSTEMİYOR
32 yaşındaki oyuncu, Osimhen'in ayrılması halinde üst düzey bir forvet takviyesi yapılmasını istemiyor.
'YILDIZ GELİRSE YEDEK KALIRIM'
Takıma geri dönecek Icardi ile rekabet etmeye hazır olan Alvaro Morata, olası bir yıldız golcü transferinde yine yedek kalacağını düşünüyor.
Düzenli oynamak isteyen Morata, Galatasaray'daki geleceğine transferde yaşanacak gelişmelere göre karar verecek.
İSPANYA'DAN TAKİP EDİLİYOR
Ülkesi İspanya'dan birçok takım, deneyimli oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.
Oğlunu Galatasaray'ın futbol okuluna yazdıran İspanyol golcü, ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşamaktan mutlu. Ancak Morata'nın sarı-kırmızılı takımda devam etmek için bir şartı var.
FORVET TAKVİYESİ İSTEMİYOR
32 yaşındaki oyuncu, Osimhen'in ayrılması halinde üst düzey bir forvet takviyesi yapılmasını istemiyor.
'YILDIZ GELİRSE YEDEK KALIRIM'
Takıma geri dönecek Icardi ile rekabet etmeye hazır olan Alvaro Morata, olası bir yıldız golcü transferinde yine yedek kalacağını düşünüyor.
Düzenli oynamak isteyen Morata, Galatasaray'daki geleceğine transferde yaşanacak gelişmelere göre karar verecek.
İSPANYA'DAN TAKİP EDİLİYOR
Ülkesi İspanya'dan birçok takım, deneyimli oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.