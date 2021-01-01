Morant: "1 milyon dolara, smaç yarışmasına katılırım!"

Memphis Grizzlies'in yükselen yıldızı Ja Morant, Smaç Yarışması'na katılmak için 1 milyon dolar istediğini söyledi.



Bleacher Report'tan Taylor Rooks ile yaptığı yakın tarihli bir röportajda Morant, etkinliğe katılmak için 1 milyon dolar talep ettiğini açıkladı.



Morant, etkinlikteki jürilerin oldukça katı olduklarından ötürü smaçların yeterince takdir edilmediğini belirterek, kendi yeteneklerinin bu şekilde değerlendirilmesini istemediğini belirtti:



"Bir milyon dolara katılırım. Son iki yıl izlediğimde, 'Yok' demiştim. Bana bir milyon dolar versinler, öyle katılırım. Aksi takdirde, oturup seyrederim ve Twitter'da kendi değerlendirmelerimi yapmaya devam ederim.



Belli smaçları gerçekten kaç kişi yapabiliyor? Sırf insanlar smaçları kolay gösteriyor diye, öyle olmuyor. 'Çok kolaydı' diye bakıp, 10 yerine 8 veriyorlar.



Artık maç içinde o kadar çok çılgın smaçlar görüyoruz ki, smaç yarışması geldiğinde yapılanları o kadar takdir etmiyoruz gibime geliyor."



