Montella'dan açıklama: Hakemler, lig, Dünya Kupası, EURO2024

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, spor medya zirvesinde açıklamalarda bulundu.



İtalyan teknik adam, milli takımın başına geçiş süreciyle ilgili, "Ben milli takımı tanıyordum. İki sezondur Adana Demirspor'u çalıştırıyordum. Büyük bir takım, geldiğimizde de büyük başarılar elde ettik. Zor günler de oldu. Her zaman gelişmeye açık bir takım. Umudumuz yüksek." dedi.



EURO2024 YORUMU



EURO2024 ile ilgili görüşlerini aktaran İtalyan teknik adam, "EURO 2024 güzel bir deneyimdi. Detaylar önemli detaylardı. Son maçın ikinci golünde heyecanlar yaşadık. Bu durmadan bana heyecan getiren bir alan. Gururluyum. Milli bir duygu tahsis edebildik. Takım duygusu oldu yeniden. Bu birliktelik bize çeyrek finali getirdi. Daha iyilerini yapmaya devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.



LİGİN KALİTESİ



"Ligimizin kalitesiyle ilgili tartışmalar yapılıyor. Ligimizin kalitesi nedir, eksiklerimiz nelerdir?" sorusuna cevap veren, Vincenzo Montella "Ben birçok ligi seyrediyorum. Futbol aşağı yukarı aynı. İngiliz liglerinde daha dolu futbol olabiliyor. İtalya ve diğer ligler, ortalama ligler, her ne kadar Avrupa'da bazı başarılar elde etmeye başlasa da... Türk liginden daha iyi ligler olduğunu söyleyemem, aşağı yukarı ortalama düzeydi. Türk liginde dikkat etmemiz gereken şey, çok fazla duraklama oluyor. Futbolcularla alakalı biraz bu, oyuncu kasıtlı olarak yavaşlatma gayretinde oluyorlar. Üç dakika aralıksız oynamakla beş dakika aralıklı oynamak oyunun kalitesini düşürüyor. Belki buna dikkat etmek gerekir." değerlendirmesinde bulundu.



HAKEMLER İÇİN CEVAP



Hakemler için gelen, "Hakemlerin bu kadar tartışılmasını nasıl değerlendirirsin?" sorusunu yanıtlayan 50 yaşındaki teknik adam, "Her yerde böyle. Futbolun bir parçası. Hiçbir ülkede hakemlerden memnun olunmuyor. Hollanda'da iki tane büyük hata oldu. Mert Müldür'e yapılan bir yanlış vardı. Futbolun bir parçası. Hakemler hiçbir zaman herkesi memnun edecek kararlar veremiyorlar." diye konuştu.



Vincenzo Montella, sözlerine, "Ben 1 sene önce takıma geldiğimde oyuncular aynıydı. Kafa yapısıyla ilgili fark vardı, farklı beklentiler vardı belki de... Büyük bir aile olduk, bundan ötürü mutluyum. Bu sinerji beni çok mutlu ediyor. Oyuncular için milli takıma gelmek her zaman istedikleri şey olmuyor. Kendi hayatları, aileleri, kariyerleri olabiliyor. Ancak bizim oyuncularımız istekli. Hepsini kardeşim, evladım gibi görüyorum." diye devam etti.



SOSYAL MEDYA YANITI



Başarılı teknik adam, "Sosyal medyadan şikayetçi misiniz?" sorusunun ardından, "Ben kullanmıyorum. İyi bir yönetim olması gerektiğini düşünüyorum. Değeri kadar değer vermek gerekiyor. Değerinden fazla değer vermemek gerekiyor. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama sosyal medyadaki asparagasları, gazeteciler kullanabiliyor ve istismar oluyor. Sosyal medya konusunda temkinli gitmek gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



DÜNYA KUPASI



"Dünya Kupası'na katılacak mıyız?" sorusunun ardından, "Zor olacak. 22 yıldır Türkiye'nin özlemi var. 2026'da bu rakam 24 yıl olacak. Dile kolay... Avrupa Şampiyonası'na katılmaktan daha zor. Avrupa Şampiyonası'na 24 takım katılırken, Avrupa'dan Dünya Kupası'na 16 takım katılıyor. Bu aşamaları aştıktan sonra gerisi Avrupa Şampiyonası'ndan daha zor değil. Biz elimizden geleni yapacağız." sözlerini sarf etti.



ARDA GÜLER YORUMU



Montella, Real Madrid forması giyen Arda Güler'le ilgili, "Bir milli takım teknik direktörü olarak Arda Güler için en iyisini isteyebilirim. Arda Güler, geçen seneden bu yana mental ve fiziksel açıdan çok gelişti. Real Madrid gibi bir dünya devinde antrenman yapmak, az oynasa da büyük kazanım. Daha çok maçta oynamasını dileyebilirim." dedi.



Montella, son olarak, "2032'de milli takımı çalıştırmayı umut ediyorum. 2032 geldiğinde, şu an tohumlarını ektiğimiz bir şey var. Hasadını yapıyor olmamız lazım. 2032'de 30 yaşına gelmemiş olacak ve şimdiden yatırımını yaptığımız oyuncular var; Arda, Kenan, Semih, Yasin, Deniz Gül gibi... Biz onları o turnuvada, o prime zamanında görmeyi umut ediyoruz. Yatırımlarımız sağlam. 2032'de ektiğimizi biçiyor olacağız." açıklamasında bulundu.