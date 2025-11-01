Monaco'ya evinde Paris FC şoku!

Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Monaco, Paris FC'yi ağırladı.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Monaco, Stade Louis II'de oynanan mücadeleyi Paris FC'ye karşı 1-0 kaybetti.
Paris FC'ye galibiyeti getiren golü 53. dakikada Moses Simon kaydetti.
Bu galibiyetle birlikte Monaco, ligde 20 puanda kaldı. Paris FC ise puanını 14'e yükseltti.
Ligue 1'in gelecek haftasında Monaco, Lens'i konuk edecek. Paris FC ise evinde Rennes'i ağırlayacak.
