18 Eylül
E. Frankfurt-Galatasaray
0-07'
18 Eylül
Kopenhag-Leverkusen
2-2
18 Eylül
Club Brugge-AS Monaco
4-1
18 Eylül
M.City-SSC Napoli
0-06'
18 Eylül
Newcastle-Barcelona
0-07'
18 Eylül
Sporting CP-Kairat Almaty
0-05'

Monaco'ya Brugge deplasmanında büyük şok!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden biri olan Monaco, Club Brugge deplasmanında 4-1 mağlup oldu.

18 Eylül 2025 21:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Monaco'ya Brugge deplasmanında büyük şok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Club Brugge, Monaco'yu sahasında ağırladı. Club Brugge, sürpriz bir sonuca imza atarak Monaco'yu 4-1 mağlup etti.

Belçika ekibine galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Nicolo Tresoldi, 39. dakikada Raphael Ondeyika, 42. dakikada Hans Vanaken ve 75. dakikada Mamadou Diakhon attı.

Monaco'nun tek golü 90+1. dakikada Ansu Fati'den geldi. Karşılaşmanın 10. dakikasında Monaco'da Maghnes Akliouche penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Brugge, Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı. Monaco ise ilk haftayı puansız kapattı.

Club Brugge Şampiyonlar Ligi'nde sonraki hafta Atalanta'ya konuk olacak. Monaco, Manchester City'yi sahasında ağırlayacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden biri olan Monaco, sarı-kırmızılı ekiple Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftası 9 Aralık'ta Fransa'da karşılaşacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
