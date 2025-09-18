UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Club Brugge, Monaco'yu sahasında ağırladı. Club Brugge, sürpriz bir sonuca imza atarak Monaco'yu 4-1 mağlup etti.



Belçika ekibine galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Nicolo Tresoldi, 39. dakikada Raphael Ondeyika, 42. dakikada Hans Vanaken ve 75. dakikada Mamadou Diakhon attı.



Monaco'nun tek golü 90+1. dakikada Ansu Fati'den geldi. Karşılaşmanın 10. dakikasında Monaco'da Maghnes Akliouche penaltı atışından yararlanamadı.



Bu sonucun ardından Brugge, Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı. Monaco ise ilk haftayı puansız kapattı.



Club Brugge Şampiyonlar Ligi'nde sonraki hafta Atalanta'ya konuk olacak. Monaco, Manchester City'yi sahasında ağırlayacak.



Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden biri olan Monaco, sarı-kırmızılı ekiple Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftası 9 Aralık'ta Fransa'da karşılaşacak.