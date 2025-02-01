Monaco, sahasında geriden gelip kazanmasını bildi

Fransa Ligue 1'in 20. hafta maçında Monaco, AJ Auxerre'yi konuk etti.



Louis Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 4-2'lik skorla kazandı.



Monaco'ya galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Thilo Kehrer, 57,63 ve 65. dakikada Mika Biereth kaydetti. AJ Auxerre'nin gollerini ise 38 de Sinaly Diomande ile 45+7'de penaltıdan Jubal attı.



Monaco, bu galibiyetin ardından puanını 37'ye yükseltti. AJ Auxerre, 23 puanda kaldı.



Fransa Ligu 1'in gelecek haftasında Monaco, PSG deplasmanına gidecek. AJ Auxerre ise Toulouse'yi konuk edecek.