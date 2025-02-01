Monaco, sahasında geriden gelip kazanmasını bildi

Fransa Ligue 1'in 20. hafta maçında Monaco, AJ Auxerre'yi konuk etti.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Louis Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 4-2'lik skorla kazandı.
Monaco'ya galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Thilo Kehrer, 57,63 ve 65. dakikada Mika Biereth kaydetti. AJ Auxerre'nin gollerini ise 38 de Sinaly Diomande ile 45+7'de penaltıdan Jubal attı.
Monaco, bu galibiyetin ardından puanını 37'ye yükseltti. AJ Auxerre, 23 puanda kaldı.
Fransa Ligu 1'in gelecek haftasında Monaco, PSG deplasmanına gidecek. AJ Auxerre ise Toulouse'yi konuk edecek.
Louis Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 4-2'lik skorla kazandı.
Monaco'ya galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Thilo Kehrer, 57,63 ve 65. dakikada Mika Biereth kaydetti. AJ Auxerre'nin gollerini ise 38 de Sinaly Diomande ile 45+7'de penaltıdan Jubal attı.
Monaco, bu galibiyetin ardından puanını 37'ye yükseltti. AJ Auxerre, 23 puanda kaldı.
Fransa Ligu 1'in gelecek haftasında Monaco, PSG deplasmanına gidecek. AJ Auxerre ise Toulouse'yi konuk edecek.