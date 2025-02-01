Monaco, sahasında geriden gelip kazanmasını bildi

Fransa Ligue 1'in 20. hafta maçında Monaco, sahasında AJ Auxerre'yi 4-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Monaco, sahasında geriden gelip kazanmasını bildi
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01 Şubat 2025 23:06
Fransa Ligue 1'in 20. hafta maçında Monaco, AJ Auxerre'yi konuk etti. 

Louis Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 4-2'lik skorla kazandı.

Monaco'ya galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Thilo Kehrer, 57,63 ve 65. dakikada Mika Biereth kaydetti. AJ Auxerre'nin gollerini ise 38 de Sinaly Diomande ile 45+7'de penaltıdan Jubal attı.

Monaco, bu galibiyetin ardından puanını 37'ye yükseltti. AJ Auxerre, 23 puanda kaldı.

Fransa Ligu 1'in gelecek haftasında Monaco, PSG deplasmanına gidecek. AJ Auxerre ise Toulouse'yi konuk edecek.
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