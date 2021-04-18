Monaco kazandı, Fransa'da zirve kızıştı!

Fransa Ligue 1'de 33. hafta karşılaşmasında Bordeaux, Monaco'yu konuk etti.



Matmut Atlantique Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Monaco'nun 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Volland, 47. dakikada Gelson Martins ve 90. dakikada Jovetic kaydetti.



Bu sonucun ardından üst üste 4. maçını kazanan Monaco, puanını 68'e yükseltti ve lider Lille ile arasındaki puan farkını 2'ye indirerek 3. sırada yer aldı. Üst üste 4. mağlubiyetini alan Bordeaux ise 36 puanla 16. sırada yer aldı.



Monaco, gelecek hafta Angers deplasmanına gidecek. Bordeaux ise Lorient deplasmanında galibiyet arayacak.



