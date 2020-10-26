Real Madrid'in Barcelona karşısında 3. golünü kaydererek ilerleyen yaşına rağmen halen formunda olduğunu gösterek Hırvat yıldızı Luka Modrid, geleceği ile ilgili açıklamalar yaptı.



35 yaşındaki Luka Modric açıklamasında Real Madrid ile 1 yıllık daha sözleşmesi kaldığını söyleyerek futbol oynamaya devam etmek istediğini söyledi. Modric, "Her şey sezon sonunda belli olacak. Ben oynamaya bir kaç yıl daha devam etmek istiyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Kulüple birlikte ortak bir karara varacağımızı düşünüyorum" sözlerini kullandıı.



Real Madrid'e Tottenham'dan birlikte geldikleri Gareth Bale gibi yeniden Londra ekibine dönüp dönmeyeceğine ilişkin soruya ise Modric, "Tottenham'da oynamak için artık fazla yaşlıyım. Bu ihtimal şu an görünmüyor" sözlerini kullandı.



2012 yılında Real Madrid'e 35 milyon euro'ya transfer olan Modric, İspanyol ekibinin formasını 350 kez giyerken 24 gol 55 asist üretti ve 2 La Liga, 4 Şampiyonlar Ligi, 4 Dünya Kulüpler Şampiyonluğu, 3 İspanyol Süper Kupası, 1 İspanya Kupası, 3 UEFA Süper Kupası kazanan kadronun içinde olmayı başardı.



Luka Modric ayrıca 2018'de Ballon d'Or ödülünü de kazanmayı başarmıştı.



