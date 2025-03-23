Modric: "Mbappe gibisini çok az gördüm"

Luka Modric, Real Madrid'den takım arkadaşı Kylian Mbappe için konuştu ve "Onun gibisini çok az gördüm." dedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Modric: 'Mbappe gibisini çok az gördüm'
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23 Mart 2025 17:17
Real Madrid forması giyen Luka Modric, takım arkadaşı Kylian Mbappe ile ilgili övgü dolu sözler kullandı.

Modric, "Mbappe, dünyanın en iyi oyuncularından biri. Bir oyuncu olarak onun hakkında söylenecek başka bir şey yok. Mbappe'nin o kadar çok özelliği var ki... Açıkçası böylesini çok az gördüm." dedi.

Açıklamalarına devam eden Hırvat yıldız, "Beni en çok etkileyen özelliği ise kişiliği. İnanılmaz bir adam, çok mütevazi, her zaman şaka yapmaya ve takım arkadaşlarına yardım etmeye hazır." diye konuştu.

Real Madrid'de bu sezon 44 maçta sahaya çıkan Mbappe, 31 gol attı ve 5 asist yaptı.

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