MKE Ankaragücü'nde olağan genel kurul tarihi belli oldu

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde olağan genel kurul tarihi açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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MKE Ankaragücü'nde olağan genel kurul tarihi belli oldu
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06 Haziran 2024 12:56
 Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde olağan genel kurul tarihi belirlendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22 Haziran Cumartesi günü Kuzey Ankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı, 29 Haziran Cumartesi günü yine aynı yerde ve saatte yapılacak.

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