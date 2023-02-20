Cleveland Cavaliers yıldızı Donovan Mitchell, Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic'in bu sezonun MVP'si olacağını düşündüğünü söyledi.



Yakın zamanda New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson'ın 'NBA'deki en iyi oyuncu' olarak tanımladığı Jokic'e bir başka övgü de, kendisini bu yılın MVP ödülünün favorisi olarak gösteren Cavs yıldızı Mitchell'dan geldi:



"Jokic'in yaptıklarını izliyor musunuz bilmiyorum. Doğrusu çok fena. Şimdiye dek bu ödülü üst üste üç kez kaç kişi kazandı bilmiyorum ama kendisi olağanüstü."



Jokic bu sezon maç başına 33.6 dakikada 24.7 sayı, 11.5 ribaund ve 10.1 asist ortalamaları yakalıyor.





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