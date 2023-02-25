Milot Rashica'ya 5 milyon euro

Galatasaray, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Milot Rashica'nın bonservisi için 5 milyon euro'luk bütçe belirledi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Milot Rashica'ya 5 milyon euro
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25 Şubat 2023 10:18
Ara transfer döneminde Milot Rashica'nın bonservisini almak isteyen Galatasaray'ın, Kosovalı futbolcuya ayırdığı bütçe belli oldu.

Sarı- kırmızılılar, 3 yıllık vadeyle ödenmek üzere Norwich City'ye 5 milyon Euro'luk bir teklif yapacak.

Galatasaray Yönetimi, 26 yaşındaki kanat oyuncusuyla şimdiden tüm kontrat detaylarını görüştü ve anlaşma sağlandı. İngiliz kulübünün de Rashica'ya gelecek planları arasında yer vermediği öğrenildi.

Sezon başında istenen 13 milyon Euro'luk bonservis bedelinden de vazgeçilmiş durumda. Yine de Galatasaray'ı zorlu bir pazarlık süreci bekliyor.

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