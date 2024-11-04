Milli tenisçi Zeynep Sönmez'den tarihi şampiyonluk!

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD'li rakibi Ann Li'yi 6-2 ve 6-1 ile mağlup ederek WTA Merida Açık'ta kariyerinin ilk WTA şampiyonluğuna ulaştı. Milli sporcumuz, WTA sıralamasında ilk 100'e de merhaba dedi.

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Milli tenisçi Zeynep Sönmez'den tarihi şampiyonluk!
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04 Kasım 2024 07:43
Son güncelleme 04 Kasım 2024 07:45
WTA Merida Açık finalinde milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD'li rakibi Ann Li'yi 6-2 ve 6-1 ile mağlup ederek kariyerinin ilk WTA şampiyonluğuna ulaştı.

İlk setin dördüncü oyunundan itibaren hakimiyeti eline alan Zeynep, üst üste 3 ace aldığı oyunda durumu 2-2'ye getirdi.

Ann Li'nin basit hatalar yaptığın beşinci oyunda servis kırarak öne geçen milli tenisçimiz, birçok kez geriye düştüğü altıncı oyunda ise kararlılık sergileyerek galip çıktı ve 4-2 öne geçti. Ann Li'nin gardını düşüren Zeynep, ABD'linin basit hatalarla geriye düştüğü sekizinci oyunu da alarak ilk seti 6-2 kazandı.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez bu galibiyetle Çağla Büyükakçay'dan sonra bir WTA turnuvasında teklerde şampiyonluğa ulaşan ikinci temsilcimiz oldu ve Türk tenis tarihinin en büyük galibiyetlerinden birine imza attı.

milli sporcumuz, Kadınlar Tenis Turnuvası (WTA) sıralamasında ilk 100'e de merhaba dedi.

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