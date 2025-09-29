Milli sporculardan Dünya Şampiyonası'nda 2 madalya!

Milli sporcular, Hindistan'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nın üçüncü gününde birer gümüş ve bronz madalya elde etti.



Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin açıklamasına göre, başkent Yeni Delhi'deki organizasyonda Ebrar Keskin, gülle atma T20, Hamide Doğangün ise 800 metre T53 kategorisinde yarıştı.



Ebrar Keskin, 13.80 derecesiyle gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu.



Hamide Doğangün de kariyerinin en iyi derecesi 1.47.99 ile bronz madalyanın sahibi oldu.



Türkiye, bu sonuçla 5 Ekim'de sona erecek şampiyonadaki dördüncü madalyasını elde etti.



