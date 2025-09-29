29 Eylül
Beşiktaş-Kocaelispor
2-025'
29 Eylül
Keçiörengücü-Pendikspor
0-0
29 Eylül
Vanspor FK-Amed Sportif
3-0
29 Eylül
A.Demirspor-Sarıyer
0-026'
29 Eylül
Sakaryaspor-Sivasspor
0-025'
29 Eylül
Everton-West Ham United
22:00
29 Eylül
Valencia-Real Oviedo
22:00
29 Eylül
Parma -Torino
1-0DA
29 Eylül
Genoa-Lazio
21:45
29 Eylül
Arouca-FC Porto
22:00

Milli sporculardan Dünya Şampiyonası'nda 2 madalya!

Milli sporcular, Hindistan'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nın üçüncü gününde birer gümüş ve bronz madalya elde etti.

calendar 29 Eylül 2025 19:38
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Milli sporculardan Dünya Şampiyonası'nda 2 madalya!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Milli sporcular, Hindistan'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nın üçüncü gününde birer gümüş ve bronz madalya elde etti.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin açıklamasına göre, başkent Yeni Delhi'deki organizasyonda Ebrar Keskin, gülle atma T20, Hamide Doğangün ise 800 metre T53 kategorisinde yarıştı.

Ebrar Keskin, 13.80 derecesiyle gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu.

Hamide Doğangün de kariyerinin en iyi derecesi 1.47.99 ile bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, bu sonuçla 5 Ekim'de sona erecek şampiyonadaki dördüncü madalyasını elde etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 10 7 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 3 11 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.