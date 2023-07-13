Milli para atletler Oğuz Akbulut ve Mikail Ay, Paris biletini aldı

Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda milli sporculardan Mikail Ay, bin 500 metre, Oğuz Akbulut ise 400 metrede 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı.



Fransa'da düzenlenen şampiyonada Mikail Ay, bin 500 metre T13 kategorisinde 4.01.50'lik derecesiyle dördüncü oldu.



Oğuz Akbulut ise 400 metre T12 kategorisinde 50.52'lik derecesiyle finale kaldı.



İki milli sporcu da bu dereceleriyle 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota aldı.







