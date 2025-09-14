Milli para atletler, dünya şampiyonasında başarıya kilitlendi

Bursa'da hazırlıklarını sürdüren engelli milli atletler Hamid Haydari, Muhammed Kalvandi ve Muhsin Kaedi, Hindistan'da düzenlenecek dünya şampiyonasında madalya için yarışacak.Bursagücü Spor Kulübü sporcuları Haydari, Kalvandi ve Kaedi, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek 2025 Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda Bursa'yı ve Türkiye'yi temsil edecek.Bursa'daki Atıcılar Atletizm Stadı'nda çalışmalarını sürdüren sporcular, milli formayla madalya kazanıp İstiklal Marşı'nı okutmayı hedefliyor.Kulübün Başkanı Hayrettin Özbağkıran, gazetecilere yaptığı açıklamada, sporcularının hazırlıklarını tüm güçleriyle sürdürdüklerini söyledi.Sporcularından şampiyona için umutlu olduklarını belirten Özbağkıran,dedi.Özbağkıran hazırlıklarının iyi gittiğini aktararak şöyle konuştu:Milli para atlet Muhammed Kalvandi de dünya şampiyonasında başarı elde etmek istediklerini vurgulayarak,ifadelerini kullandı.Sporculardan Hamid Haydari ise şampiyona için hazır olduklarını aktararak madalya hedeflediklerini söyledi.