Milli maç heyecanı için tramvay ücretsiz olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, A Milli Futbol Takımı'nın 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile oynayacağı maç öncesinde taraftarlara ulaşım kolaylığı sağlamak amacıyla tramvayların ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.Büyükakın, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili hemşehrilerim, söz verdiğimiz gibi, milli maça yetiştirdiğimiz Alikahya Stadyum Tramvay Hattı'mız, maç günü saat 17.00'den itibaren ücretsiz olarak hizmet verecektir. Hep birlikte milli coşkumuzu, heyecanımızı ve desteğimizi tribünlerde en güçlü şekilde ortaya koyalım. Ay yıldızlı formamız için tek yürek olalım." ifadelerini kullandı.2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maçında Türkiye ile Gürcistan karşılaşması, 14 Ekim Salı günü saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.