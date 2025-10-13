13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
21:45
13 Ekim
Galler-Belçika
21:45
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
21:45
13 Ekim
İzlanda-Fransa
21:45
13 Ekim
İsveç-Kosova
21:45
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
21:45
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
21:45
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
21:45
13 Ekim
Tunus-Namibya
3-069'
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
1-167'
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
19:00
13 Ekim
Kamerun-Angola
19:00
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
19:00

Milli maç heyecanı için tramvay ücretsiz olacak

Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak Türkiye-Gürcistan maçı öncesi tramvay ücretsiz olacak

calendar 13 Ekim 2025 16:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli maç heyecanı için tramvay ücretsiz olacak
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, A Milli Futbol Takımı'nın 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile oynayacağı maç öncesinde taraftarlara ulaşım kolaylığı sağlamak amacıyla tramvayların ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

Büyükakın, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili hemşehrilerim, söz verdiğimiz gibi, milli maça yetiştirdiğimiz Alikahya Stadyum Tramvay Hattı'mız, maç günü saat 17.00'den itibaren ücretsiz olarak hizmet verecektir. Hep birlikte milli coşkumuzu, heyecanımızı ve desteğimizi tribünlerde en güçlü şekilde ortaya koyalım. Ay yıldızlı formamız için tek yürek olalım." ifadelerini kullandı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maçında Türkiye ile Gürcistan karşılaşması, 14 Ekim Salı günü saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.


