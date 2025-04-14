Milli Kadın Hentbol Takımı Avusturya'ya mağlup

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off 2. tur rövanş maçında Avusturya'ya 30-25 yenildi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Amasya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 14-11 Avusturya'nın üstünlüğüyle tamamlandı.
Son bölümde farkı açan misafir ekip Avusturya, sahadan 30-25 galip ayrıldı.
Avusturya'da oynanan ilk maçı da 36-29 kaybeden milli takım, Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde edemedi.
Amasya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 14-11 Avusturya'nın üstünlüğüyle tamamlandı.
Son bölümde farkı açan misafir ekip Avusturya, sahadan 30-25 galip ayrıldı.
Avusturya'da oynanan ilk maçı da 36-29 kaybeden milli takım, Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde edemedi.