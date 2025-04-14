Milli Kadın Hentbol Takımı Avusturya'ya mağlup

Milli Kadın Hentbol Takımı 2025 Kadınlar Dünya Şampiyonası Elemeleri'nde Avusturya'ya 30-25 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli Kadın Hentbol Takımı Avusturya'ya mağlup
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14 Nisan 2025 00:13
A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off 2. tur rövanş maçında Avusturya'ya 30-25 yenildi.

Amasya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 14-11 Avusturya'nın üstünlüğüyle tamamlandı.

Son bölümde farkı açan misafir ekip Avusturya, sahadan 30-25 galip ayrıldı.

Avusturya'da oynanan ilk maçı da 36-29 kaybeden milli takım, Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde edemedi.

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