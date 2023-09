Milli judocular Paris 2024 için kamptan kampa koşuyor

Milli judocular, 2024 Paris Olimpiyatları'ndan boş dönmemek için sürekli kamp yaparak ve turnuvalara katılarak çok yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirtti.



Ay-yıldızlı sporculardan Mert Şişmanlar, Hasret Bozkurt ve Zeliha Cinci ile Judo Milli Takım Antrenörü ve eski milli judocu Şahin Turşak, olimpiyat hazırlıklarını AA muhabirine değerlendirdi.



Türkiye Judo Federasyonunun her türlü desteği sağladığını, Olimpik Judo Milli Takımı Başantrenörlüğü'ne getirilen Irakli Uznadze ve ekibiyle takımın iyi bir uyum yakaladığını belirten Mert Şişmanlar, "23 yaşındayım, 9 yaşımdan beri judo yapıyorum. 2016 yılından itibaren de milli takım sporcusuyum. Yeni hocalarımızla 4 aydır çok sıkı çalışıyoruz, 4 aydır 10 günlük bir iznin dışında sürekli yurt içi ve yurt dışı yabancı judocularla ortak kamplardaydık." diye konuştu.



Kamplardaki çalışma programlarına yönelik genç milli sporcu, "Kampta hocamızın planladığı bir aylık çalışma planını uyguluyoruz. İlk hafta daha yavaş antrenmanlarla alışıyoruz, ikinci ve üçüncü hafta tam yüklenme oluyor, o zaman yoğun mücadelenin yapıldığı antrenmanlar oluyor. Çıkacağımız maça bir hafta kala ise kilo verme dönemimiz oluyor, antrenmanların şiddeti düşüyor. Yüklenme döneminde günde iki, bazen üç antrenmanımız oluyor. Koşu, ağırlık, judo antrenmanı çok yoğun geçiyor." ifadelerini kullandı.



Kampta milli sporcuların özelliklerine göre yemekleri de dahil her şeylerinin kontrollü olduğunu anlatan Mert Şişmanlar, "2024 Paris Olimpiyatları için önümüzde 10 aylık bir süreç var. Çalışmalarımızı sıkı bir şekilde sürdürüyoruz. Çok güzel hazırlanıyoruz, umarım her şey istediğimiz gibi olur. Olimpiyatlara gidip madalya almak en büyük hayalimiz. Katıldığımız bütün turnuvalar, yarışmalar, olimpiyat için birer adım. Adım adım olimpiyata yaklaşıyoruz, merdivenin en üst basamağı olimpiyatlar. İnşallah oraya gidip madalyalar almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



"Antrenmanla yatıyoruz, antrenmanla kalkıyoruz"



2028 Los Angeles Olimpiyatları için de hayallerinin devam ettiğini aktaran Mert Şişmanlar, "İnşallah bu olimpiyatları güzel geçirirsek, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na da devam edeceğim, daha yaşım genç, önümüzde uzun yol var." dedi.



Hedefi olan bir sporcunun sosyal hayatından çok fazla fedakarlık yapması gerektiğini de dile getiren Mert, "Tabii ki de olimpiyat madalyası kazanmak en büyük hedefimiz, hedefimiz olmasa burada olmayız. Gerçekten kendimizden çok fedakarlık veriyoruz, sosyal hayatımızdan, ailemizden, sevdiklerimizden hep uzağız, bunların hepsi olimpiyat hedefi için, hayatımızı buna adıyoruz. Antrenmanla yatıyoruz, antrenmanla kalkıyoruz. Her günümüzün yüzde 90'ı judoyla geçiyor." ifadelerini kullandı.



Hasret Bozkurt: "İnşallah Paris'te madalya alacağım"



Ay-yıldızlı judoculardan Hasret Bozkurt ise 12 yıldır bu sporu yaptığını, yaklaşık 10 yıldır da milli formayı giydiğini belirterek, "Takım olarak çok çalışıyoruz, buradaki her sporcunun hedefi olimpiyat madalyası. Olimpiyatlar için kota puanı veren turnuvalardaki dereceler de birer basamak oluyor. Tokyo'ya gidememiştim ama inşallah Paris'e gideceğim ve orada madalya alacağım. Her sporcunun hayalinde olduğu gibi benim de olimpiyat şampiyonluğu hayalim var, inşallah madalyamın rengi de altın olur." diye konuştu.



Galatasaray Kulübünün judoda da başarılı olduğunu kaydeden Hasret, "Kayra Sayit, Hilal Öztürk, Mert Şişmanlar, Minel Akdeniz, Ayten Yeksan ile birlikte ben de Galatasaray'dayım. Galatasaray judoda da başarılı bir kulüp, Paris'ten sonra 2028 ve 2032 Olimpiyatları'na da gitmek ve madalya kazanmak istiyorum." açıklamasında bulundu.



Zeliha Cinci: "Eve bile gidemiyoruz, devamlı kamptayız"



Kadın milli sporculardan Zeliha Cinci de 11 yıldır judo yaptığını dile getirerek, "Hedefim kota almak ve Paris 2024'e gidebilmek. Olimpiyat hedefimiz için gerçekten çok çalışıyoruz, eve bile gidemiyoruz, devamlı kamptayız. Katılacağımız her turnuvada iyi dereceler yaparak kotayı almak istiyorum. Paris'ten sonra da 2028 Olimpiyatları'nı hedefliyorum. Olimpiyat madalyası kazanmış bir sporcu olmak hayalim, yeni hoca kadromuzdan da çok memnunuz. Takım ortamımız da çok huzurlu, iyi çalışıyoruz." şeklinde konuştu.



Judo Milli Takımı Antrenörü ve eski milli judocu Şahin Turşak ise "Olimpiyat hazırlıklarımızı çok ciddi sürdürüyoruz. Bazen günde çift idman, bazen de üç idman yapıyoruz. Yurt dışında yabancı sporcularla ortak kamplar da yaptık, yapıyoruz. Kamplarımız yurt içinde ve yurt dışında çok iyi geçiyor. Olimpiyat yolunda iyi ilerliyoruz, iyi sonuçlar da bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.