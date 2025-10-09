Milli halterci Muhammed Furkan'ın gözü olimpiyatlarda!

Norveç'te Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda rekor kırarak dünya şampiyonu olan Muhammed Furkan Özbek, podyum ekranında "New World Record" yazısını gördüğünde çok mutlu olduğunu belirterek "Olimpiyat madalyasına inancım tam." dedi.Norveç'te koparmada 145 kiloyla altın, silkmede 179 kiloluk derecesiyle gümüş ve toplamda 324 kiloyla rekor kırarak Türkiye'ye erkeklerde 15 yıl sonra dünya şampiyonluğunu getiren Muhammed Furkan, başarısını AA muhabirine değerlendirdi.Kariyerinde, rekorla gelen büyükler 2025 dünya şampiyonluğu yanı sıra dünya üçüncülüğü, gençler kategorisinde Avrupa şampiyonlukları bulunan Furkan,dedi.Dünya şampiyonluğunu istediklerini, hesapladıklarını ve ona göre çalıştıklarını anlatan Furkan,diye konuştu.Diyet programını iyi araştırdığını dile getiren Muhammed Furkan, şöyle devam etti:- Ekrandaki "New World Record" yazısıMuhammed Furkan, Norveç'te son kaldırışını yaptıktan sonra ekranda "New World Record" yazısını gördüğünde şaşırdığını ve heyecandan ne yapacağını bilemediğini söyledi.Antrenörlerinin 179 kilo belirlemelerine karşın kendisinin silkme rekoru için 181 kiloyu isteğini anlatan Muhammed Furkan, şunları ifade etti:Ailesiyle mutluluğunu nasıl paylaştığına yönelik de Furkan,ifadelerini kullandı.- "Bunlar benim 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na biletim"Muhammed Furkan, dünya şampiyonasında gelen madalyalar ve rekorla "bir yol açtığını" dile getirdi.Norveç'te rekorla dünya şampiyonu olduğunu rakibime 9 kilo fark attığını vurgulayan milli halterci,değerlendirmesinde bulundu.2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda madalya kazanacağına inancının tam olduğunu ifade eden Muhammed Furkan, "Kesinlikle olimpiyat madalyasına inancım tam. Olimpiyatlara iki kez gittim, artık çok iyi analiz edebiliyorum, tekrar özverili bir şekilde çalışacağım." dedi.Başarının arkasında "büyük emek" olduğunu sözlerine ekleyen Muhammed Furkan, şunları kaydetti: