Milli atletler, Avrupa Kros Şampiyonası için İrlanda'ya iddialı gidiyor

Atletizmde yılın son büyük organizasyonu olan Avrupa Kros Şampiyonası, 12 Aralık Pazar günü İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenecek.



Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamada, 38 ülkeden 600'ün üzerinde sporcunun yarışacağı şampiyona için ay-yıldızlı ekibin iddialı bir kadroyla İrlanda'ya gideceği belirtildi.



Milli takımın geride kalan şampiyonalarda 22 altın, 9 gümüş ve 15 bronz olmak üzere elde ettiği 46 madalyanın önemli bir bölümünü son 10 yılda kazandığına işaret edildi.



2019'da Lizbon'da yapılan son şampiyonada büyüklerde altın madalya alan Yasemin Can ve Aras Kaya'nın Dublin kadrosunda yer aldığı ifade edildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen TAF Başkanı Fatih Çintimar, "Takımımızı Türkiye Kros Şampiyonası ile belirlemiştik. Atletlerimiz yaklaşık iki aydır sadece bu şampiyonaya özel olarak hazırlanıyor. İnşallah, İrlanda'dan son yıllarda olduğu gibi bireysel kürsüler ve takım kupalarıyla döneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Turkcell ana sponsorluğundaki milli takımın Dublin'de yarışacağı kategoriler ve 23 kişilik kadrosu şöyle:



Büyük erkekler (2): Aras Kaya, Ersin Tekal



23 yaş altı erkekler (3): Ömer Amaçtan, Ramazan Baştuğ, Abdullah Tuğluk



20 yaş altı erkekler (4): Azat Demirtaş, Devrim Kazan, Hakan Buğanlı, Muhammet Can Çatal



Büyük kadınlar (4): Esma Aydemir, Yasemin Can, Fatma Demir Karasu, Yayla Kılıç Günen



23 yaş altı kadınlar (3): Derya Kunur, Yonca Kutluk, Ruken Tek



20 yaş altı kadınlar (3): Hatice Yıldırım, Nazire Güleç, Urkuş Işık



Karışık takım (4): Abdurrahman Gediklioğlu, İbrahim Erata, Şilan Ayyıldız, Tuğba Toptaş





