15 Kasım
Kazakistan-Belçika
1-161'
15 Kasım
Gürcistan-İspanya
20:00
15 Kasım
Türkiye-Bulgaristan
20:00
15 Kasım
Güney Kıbrıs-Avusturya
20:00
15 Kasım
Linheştayn-Galler
20:00
15 Kasım
Slovenya-Kosova
22:45
15 Kasım
İsviçre-İsveç
22:45
15 Kasım
Yunanistan-İskoçya
22:45
15 Kasım
Danimarka-Beyaz Rusya
22:45
15 Kasım
Bosna Hersek-Romanya
22:45

Milli atıcılar, Mısır'da bronz madalya kazandı

Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, 25 metre standart tabanca kategorisinde gümüş, Şevval İlayda Tarhan, Şimal Yılmaz ve Esra Bozabalı, takım halinde bronz madalya kazandı.

calendar 15 Kasım 2025 17:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli atıcılar, Mısır'da bronz madalya kazandı
Milli atıcılar, Mısır'da düzenlenen Dünya Havalı ve Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda 1'er gümüş ve bronz madalya elde etti.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre başkent Kahire'deki organizasyonda 25 metre standart tabanca kadınlar müsabakaları yapıldı.

Müsabakalar sonucunda Şevval İlayda Tarhan, bireyselde 569 puanla gümüş madalya elde etti. Milli sporcu atıcılık tarihinde bu kategoride madalya kazanan ilk isim oldu.

Şevval İlayda Tarhan, Şimal Yılmaz ve Esra Bozabalı'nın bu disiplinde topladığı 1659 puanla Türkiye, takım halinde de bronz madalya aldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
