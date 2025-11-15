Milli atıcılar, Mısır'da bronz madalya kazandı

Milli atıcılar, Mısır'da düzenlenen Dünya Havalı ve Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda 1'er gümüş ve bronz madalya elde etti.



Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre başkent Kahire'deki organizasyonda 25 metre standart tabanca kadınlar müsabakaları yapıldı.



Müsabakalar sonucunda Şevval İlayda Tarhan, bireyselde 569 puanla gümüş madalya elde etti. Milli sporcu atıcılık tarihinde bu kategoride madalya kazanan ilk isim oldu.



Şevval İlayda Tarhan, Şimal Yılmaz ve Esra Bozabalı'nın bu disiplinde topladığı 1659 puanla Türkiye, takım halinde de bronz madalya aldı.



