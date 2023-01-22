Milli alp disiplini sporcularından EYOF 2023'ü yorumu!

Milli alp disiplini sporcuları, Türkiye'yi Avrupa Olimpik Gençlik Kış Festivali'nde (EYOF) temsil etmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, İtalya'dan madalyalarla dönmeyi hedeflediklerini söylediler.



Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli alp disiplini sporcuları, yarışmaların düzenleneceği Tarvisio'da antrenörler Sadık Topaloğlu, Duran Demiryürek ve Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yıkıcı gözetiminde antrenmanlarını sürdürüyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen milli sporculardan Serra Nur Kartal, EYOF'ta Türkiye'yi temsil etmekten dolayı gurur duyduğunu belirterek, "Böyle güzel bir organizasyonun parçası olmak mükemmel bir his. Antrenmanlarla yarışlara odaklanıp hazırlanıyoruz. Yarışlarda da elimden gelenin en iyisini yapacağım ve inşallah çok güzel bir performans sergileyip çok iyi sonuçlar alacağız. Hedefim ülkemizi en iyi şekilde temsil edip bayrağımızı göklerde dalgalandırmak." ifadelerini kullandı.



Ay-yıldızlı sporcu Can Göydaş ise EYOF'ta madalya hedeflediğini vurgulayarak, "Antrenmanda bile rekabet üst düzeyde yaşanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız başta olmak üzere federasyonumuz bizlere çok destek oluyor. Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyoruz. Yarışta elimizden gelenin en iyisini yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Defne Akgerman, Türk bayrağını EYOF'ta taşımanın gururunu yaşıyor



Milli sporcu Defne Akgerman da Türk bayrağını EYOF'ta dalgalandırmanın tarifsiz bir mutluluk olduğunu kaydederek, "Vatanımızı elimizden gelen en iyi şekilde temsil edeceğiz. EYOF gibi çok önemli bir organizasyonda yer almanın mutluluğunu yaşıyorum. Yarışlarda elimden gelenin en iyisini yapacağım." şeklinde görüş belirtti.



Ay-yıldızlı sporcu Salih Yusuf Kartaltepe de Türkiye'yi temsil etmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Avrupa'nın en büyük organizasyonlarından biri olan EYOF'ta ülkemizi hak ettiği sıraya ulaştırmak için elimden geleni yapacağım. Umarım istediğimiz sonuçları alırız. İstiklal Marşını okutmak için her şeyimle yarışacağım." ifadelerini kullandı.





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