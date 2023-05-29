Milletler Voleybol Ligi Antalya'da başlıyor

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda İtalya-Tayland mücadelesiyle başlayacak turnuvada, günün ikinci mücadelesinde Polonya ile Kanada maçı oynanacak. 2023 yılındaki ilk sınavını FIVB Milletler Ligi'nde verecek olan ay-yıldızlı ekip, ilk karşılaşmasında 31 Mayıs 'ta Güney Kore ile karşı karşıya gelecek.



HAFTADA 4 KARŞILAŞMA OYNANACAK



Filenin Sultanları, üç ayaktan oluşan Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak.



A Milli Kadın Voleybol Takımı, ligin ikinci haftasında 14-18 Haziran'da Hong Kong'da, üçüncü haftada 28 Haziran-2 Temmuz'da Bangkok'ta mücadele edecek.



16 takımın mücadele edeceği Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise 12-16 Temmuz'da ABD'nin ev sahipliğinde Arlington şehrinde düzenlenecek.



3 MADALYA KAZANILDI



Türkiye, 2018'den bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda ilk yıl ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de de üçüncülük elde etti.



İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI AÇIKLANDI



A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Voleybol Milletler Ligi'ndeki maç programı şu şekilde:



31 Mayıs - Güney Kore-Türkiye (20.00)



1 Haziran - Türkiye-Sırbistan (20.00)



3 Haziran - Türkiye-İtalya (20.00)



4 Haziran - ABD-Türkiye (20.00)



