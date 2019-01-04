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Milan'dan 35 milyon euroluk transfer

Ekonomik sorunlar yaşayan Milan, Flamengo'dan Lucas Paqueta'yı 35 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Kaynak: AA
Milan'dan 35 milyon euroluk transfer
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04 Ocak 2019 21:27
İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Milan, Brezilyalı orta saha oyuncusu Lucas Paqueta'yı kadrosuna kattı.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, Brezilya'nın Flamengo ekibinde forma giyen 21 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Milan'ın bu transfer için 35 milyon avro bonservis ödediği basına yansıdı.

Flamengo formasıyla 65 maça çıkan Paqueta, 13 gol attı.



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