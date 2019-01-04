Milan'dan 35 milyon euroluk transfer

İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Milan, Brezilyalı orta saha oyuncusu Lucas Paqueta'yı kadrosuna kattı.
İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, Brezilya'nın Flamengo ekibinde forma giyen 21 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Milan'ın bu transfer için 35 milyon avro bonservis ödediği basına yansıdı.
Flamengo formasıyla 65 maça çıkan Paqueta, 13 gol attı.
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İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, Brezilya'nın Flamengo ekibinde forma giyen 21 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Milan'ın bu transfer için 35 milyon avro bonservis ödediği basına yansıdı.
Flamengo formasıyla 65 maça çıkan Paqueta, 13 gol attı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın