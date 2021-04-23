Milan Zlatan Ibrahimovic'in sözleşmesini yeniledi

Milan, İsveçli golcüsü Zlatan Ibrahimovic ile sözleşmesinin yenilendiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Milan Zlatan Ibrahimovic'in sözleşmesini yeniledi
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23 Nisan 2021 00:23
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, İsveçli golcüsü Zlatan Ibrahimovic'in sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Milan'dan yapılan açıklamada, sözleşmesi yenilenen 39 yaşındaki İsveçli golcünün, gelecek sezon da kırmızı-siyahlı formayı giyeceği belirtildi.

Sözleşme yenileme töreninin ardından kulüp kanalına konuşan Ibrahimovic, "Burada olmaktan çok mutluyum. Burası benim evim." dedi.

Ibrahimovic, farklı sezonlarda olmak üzere Milan formasıyla bugüne kadar çıktığı 130 maçta 84 gol atma başarısı gösterdi.



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