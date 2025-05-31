Milan Skriniar'dan Fenerbahçelileri korkutan açıklama

Fenerbahçe'nin PSG'den kiraladığı Milan Skriniar, Konyaspor maçının ardından sarı-lacivertli taraftarların içine korku düşüren bir açıklama yaptı.
Sarı-lacivertli takımdaki günleri hakkında konuşan Skriniar, "Öncelikle şunu söyleyeyim. İlk günden itibaren muazzam bir destek gördüm. Herkes bana müthiş destek oldu. Her şey mükemmel bir şekilde geçti o günden bu yana. Burada olmak benim için harika. Kendimi gururlu hissettirdi. Saha içinde her zaman en iyisini yapmaya çalıştık ama sezon sonu istediğimiz gibi bitmedi. Şampiyon olamadık. Bu işin negatif tarafı ama buradaki anılarım güzel. Fenerbahçe'yi hep güzel hatırlayacağım." dedi.
DZEKO VE TADIC'E VEDASI
Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in vedasıyla ilgili açıklama yapan Milan Skriniar "Kendileri gerçekten büyük oyuncu ve profesyonel, çok yakın arkadaşlarım. Onlarla iletişim halinde olacağız. Onlara en iyisini diliyorum. Bir sonraki adımlarında da keyif almalarını umut ediyorum." ifadelerini kullandı.
VEDA AÇIKLAMASI MI?
"Fenerbahçe'yi güzel hatırlayacağım" diyen Skriniar'a yayıncı kuruluş muhabiri "Bu bir veda açıklaması mı?" sorusunu yöneltti. 30 yaşındaki Slovak stoper "Veda anlamında söylemedim. Genel olarak güzel hatırlar kaldığını anlatmayı vurguladım. Buradaki herkesin yaklaşımı güzeldi bana karşı. Sezon bitti, şimdi milli takıma gideceğim. Ailemle birlikte tatil yapacağım. Sonrasında kulüple yapacağımız görüşmeler olacak gelecek adımla ilgili." açıklamasını yaptı.
Sarı-lacivertli takımdaki günleri hakkında konuşan Skriniar, "Öncelikle şunu söyleyeyim. İlk günden itibaren muazzam bir destek gördüm. Herkes bana müthiş destek oldu. Her şey mükemmel bir şekilde geçti o günden bu yana. Burada olmak benim için harika. Kendimi gururlu hissettirdi. Saha içinde her zaman en iyisini yapmaya çalıştık ama sezon sonu istediğimiz gibi bitmedi. Şampiyon olamadık. Bu işin negatif tarafı ama buradaki anılarım güzel. Fenerbahçe'yi hep güzel hatırlayacağım." dedi.
DZEKO VE TADIC'E VEDASI
Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in vedasıyla ilgili açıklama yapan Milan Skriniar "Kendileri gerçekten büyük oyuncu ve profesyonel, çok yakın arkadaşlarım. Onlarla iletişim halinde olacağız. Onlara en iyisini diliyorum. Bir sonraki adımlarında da keyif almalarını umut ediyorum." ifadelerini kullandı.
VEDA AÇIKLAMASI MI?
"Fenerbahçe'yi güzel hatırlayacağım" diyen Skriniar'a yayıncı kuruluş muhabiri "Bu bir veda açıklaması mı?" sorusunu yöneltti. 30 yaşındaki Slovak stoper "Veda anlamında söylemedim. Genel olarak güzel hatırlar kaldığını anlatmayı vurguladım. Buradaki herkesin yaklaşımı güzeldi bana karşı. Sezon bitti, şimdi milli takıma gideceğim. Ailemle birlikte tatil yapacağım. Sonrasında kulüple yapacağımız görüşmeler olacak gelecek adımla ilgili." açıklamasını yaptı.