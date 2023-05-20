İtalya Serie A'nın 36. haftasında Milan, sahasında Sampdoria ile karşı karşıya geldi. Hafta içi Şampiyonlar Ligi'ne yarı finalde veda eden Milan, karşılaşmayı 5-1'lik skorla kazandı.



Karşılaşmada Milan'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Rafael Leao, 23, 29'da penaltı ve 68'de Olivier Giroud ve 63. dakikada Brahim Diaz attı. Sampdoria'nın tek golü 20. dakikada Fabio Quagliarella'dan geldi.



Sampdoria'da Emirhan İlkhan, 82'de oyuna dahil oldu.



Bu sonucun ardından Milan ligde 64 puana yükseldi. Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Sampdoria, 18 puanda kaldı.



Milan, ligin bir sonraki haftasında Juventus deplasmanına gidecek. Sampdoria sahasında Sassuolo ile karşı karşıya gelecek.



