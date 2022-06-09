Milan Kessie'nin yerine Renato Sanches'i istiyor

Serie A şampiyonu Milan, Franck Kessie'nin ayrılığı sonrası doğan boşluğu Renato Sanches ile doldurmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Milan Kessie'nin yerine Renato Sanches'i istiyor
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09 Haziran 2022 04:26
Serie A'da şampiyonluk ipini göğüsleyen Milan transferde Renato Sanches hamlesini bitirmeye bir adım daha yaklaştı.

Sky Sports'un takipçilerine duyurduğu haberde Franck Kessie'nin ayrılığı sonrası doğacak boşluğu doldurmak isteyen Milan'ın Renato Sanches transferinde önemli mesafe katettiği belirtildi. Portekizli oyuncuyla yıllık 3 milyon euroluk sözleşme üzerinde anlaşma sağlayan Milan, Lille'i ise 18-20 milyon euro arasındaki bonservis bedeline ikna etmeye çalışıyor.

24 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Renato Sanches, bu sezon çıktığı 32 maçta 2 gol 5 asist üretti.

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