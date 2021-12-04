Milan, işi ilk yarıda bitirdi!

İtalya Ligi Serie A'da 16. hafta mücadelesinde Milan, konuk ettiği Salernitana'yı 2-0 mağlup etti ve puanını 38'e yükseltti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Milan, işi ilk yarıda bitirdi!
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04 Aralık 2021 18:54
İtalya Ligi Serie A'da 16. hafta karşılaşmasında Milan, Salernitana'yı ağırladı.

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Milan'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Franck Kessie ve 18. dakikada Saelemaekers kaydetti.

Bu sonucun ardından Milan, üst üste 2. galibiyetini aldı ve puanını 38'e yükseltti. Ligdeki 12. mağlubiyetini alan Salernitana ise 8 puanla son sırada yer aldı.

Milan, gelecek hafta Udinese deplasmanına konuk olacak. Salernitana ise Fiorentina deplasmanına gidecek.


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