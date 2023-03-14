Milan'dan sürpriz puan kaybı geldi!

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Milan, sahasında ligde kalma mücadelesi veren Salernitana ile karşı karşıya geldi.



San Siro'da oynanan karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 1-1 tamamlandı.



Maçın 41. dakikasında Milan, Giroud'nun golüyle öne geçerken ilk yarıyı da 1-0 üstünlükle tamamladı. İkinci yarıda ise Salernitana, 61. dakikada Boulaye Dia'nın golüyle eşitliği yakaladı. Golün ardından Milan De Ketelaere, Zlatan Ibrahimovic, Origi gibi gol silahlarını sahaya sürse de Salernitana kalecisi Ochoa'yı geçemeyerek 1 puana razı oldu.



Bu sonuçla Milan, 48 puana yükselirken aldığı beraberlikle ikincilik yarışını da bu hafta ezeli rakibi Inter'e kaptırmış oldu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ