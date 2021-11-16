Milan'dan Pioli'ye yeni sözleşme!

Milan, teknik direktörü Stefano Pioli ile yakın zamanda 2+1 yıllık yeni bir sözleşme imzalayacağı iddia edildi.



İtalyan basınına göre tarafların sözleşmenin son detayları üzerinde konuştukları ve anlaşmanın önümüzdeki hafta resmi olarak açıklanması beklendiği ifade edildi.



Mevcut sözleşmesi 2022 yazında sona erecek olan Pioli'nin maaşının yıllık 3.5 milyon euro olacağı belirtildi.



Milan, Serie A'da bu sezon 12 maçta 10 galibiyet ve iki beraberlik alırken, hiç mağlubiyet yaşamadı.





İLGİLİ VİDEO