Milan'da hedef Arda Güler!

Real Madrid forması giyen Arda Güler için transfer iddiası gündeme geldi.



İspanyol basınında yer alan habere göre, 19 yaşındaki Real Madrid'e transferinden önce de isteyen Milan, Arda Güler için yeniden devreye girdi.



Milan'ın, milli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği kaydedildi.



Real Madrid'in ise tecrübe kazanması adına Arda Güler'in transferine bu kez sıcak baktığı ifade edildi.



Real Madrid'de bu sezon 21 maçta süre bulan Arda Güler, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.



