Mikel: 'Osimhen olsa farklı olurdu'

Chelsea'nin eski futbolcularından John Obi Mikel, Londra temsilcisiyle ilgili değerlendirmede bulundu.
Mikel, "Nicolas Jackson yeterince gol atamıyor. Eğer Victor Osimhen veya Viktör Gyökeres olsaydı, Chelsea şampiyonluk yarışında olurdu." ifadelerini kullandı.
OYUNCULARIN PERFORMANSLARI
Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı ekipte bu sezon çıktığı 16 maçta 13 gol attı ve 5 asist yaptı.
Sporting forması giyen Victor Gyökeres ise bu sezon 28 maçta 30 gol attı ve 6 asist yaptı.
CHELSEA'NİN DURUMU
Teknik direktörü Enzo Maresca'nın bu sezon sık sık, "Şampiyonluk yarışında değiliz" dediği Chelsea, bu sezon Premier Lig'de 20 maçta topladığı 36 puanla dördüncü sırada yer alıyor. İngiliz ekibi, Konferans Ligi'nde ise kayıpsız bir üst tura yükselmişti.
Mikel, "Nicolas Jackson yeterince gol atamıyor. Eğer Victor Osimhen veya Viktör Gyökeres olsaydı, Chelsea şampiyonluk yarışında olurdu." ifadelerini kullandı.
OYUNCULARIN PERFORMANSLARI
Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı ekipte bu sezon çıktığı 16 maçta 13 gol attı ve 5 asist yaptı.
Sporting forması giyen Victor Gyökeres ise bu sezon 28 maçta 30 gol attı ve 6 asist yaptı.
CHELSEA'NİN DURUMU
Teknik direktörü Enzo Maresca'nın bu sezon sık sık, "Şampiyonluk yarışında değiliz" dediği Chelsea, bu sezon Premier Lig'de 20 maçta topladığı 36 puanla dördüncü sırada yer alıyor. İngiliz ekibi, Konferans Ligi'nde ise kayıpsız bir üst tura yükselmişti.