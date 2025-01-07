Mikel: "Osimhen olsa farklı olurdu"

Chelsea'nin eski oyuncusu John Obi Mikel, Victor Osimhen gibi bir golcünün olması durumunda kulübün ligde şampiyonluk yarışında olacağını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Mikel: 'Osimhen olsa farklı olurdu'
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07 Ocak 2025 23:12
Son güncelleme 07 Ocak 2025 23:24
Chelsea'nin eski futbolcularından John Obi Mikel, Londra temsilcisiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Mikel, "Nicolas Jackson yeterince gol atamıyor. Eğer Victor Osimhen veya Viktör Gyökeres olsaydı, Chelsea şampiyonluk yarışında olurdu." ifadelerini kullandı.

OYUNCULARIN PERFORMANSLARI

Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı ekipte bu sezon çıktığı 16 maçta 13 gol attı ve 5 asist yaptı.

Sporting forması giyen Victor Gyökeres ise bu sezon 28 maçta 30 gol attı ve 6 asist yaptı.

CHELSEA'NİN DURUMU

Teknik direktörü Enzo Maresca'nın bu sezon sık sık, "Şampiyonluk yarışında değiliz" dediği Chelsea, bu sezon Premier Lig'de 20 maçta topladığı 36 puanla dördüncü sırada yer alıyor. İngiliz ekibi, Konferans Ligi'nde ise kayıpsız bir üst tura yükselmişti.

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