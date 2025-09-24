Mikael Jantunen: 'İnanılmaz bir deneyim!'

Fenerbahçe Beko forması giyen Mikael Jantunen, Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndaki Beşiktaş maçı sonrası konuştu.



Jantunen, "İnanılmaz bir ilk maç deneyimi oldu benim için. Taraftarlar inanılmazdı. Çok iyi anlar yaşayacağımıza eminim. Böyle başlamak çok önemliydi." dedi.



Jantunen, "Böyle oyuncularla oynamak insanın işini kolaylaştırıyor. Çok iyi oyuncuların olduğu harika bir takıma geldim." diye konuştu.



