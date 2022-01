Miguel Crespo: 'Sahaya hayatımı koyar oynarım'

Fenerbahçeli Miguel Crespo, Altay'ı 2-1 mağlup ettikleri maç sonrası FBTV'ye açıklamalarda bulundu.



İşte Miguel Crespo'nun açıklamaları:



Futbolda en güzel anlar, takımınızın gol attığı anlardır. Zorlanıyorduk. O gole çok sevindim. O gol bize galibiyeti getirdi. Bu gol umuyorum ki ligde yeni bir sayfa açacak.



"GOLÜ YEMEK DEĞİL REAKSİYON ÖNEMLİ"



Maç içerisinde iyi oynadığımız bir bölümde, beklenmedik bir anda gol yedik. Golü yemek değil reaksiyon önemlidir. Hiç bırakmadık. Çok şükür istediğimiz galibiyeti aldık. Bu galibiyet, ligin geri kalanı için yeni bir sayfa açacak.



"SON 2 MAÇTA HIRSIMIZI GÖSTERDİK"



Hiç şüphe yok ki İsmail Hocamızın söyledikleri çok önemli. Özgüveni artırmamız önemli. Taktik disiplin önemli. Bu lig, çok zor bir lig. Rakiplerden daha çok koşmalı, daha çok ikili mücadele kazanmalıyız. Fiziksel anlamda zor bir ligdeyiz. Son 2 maç takımımızın hırsını gösteriyor. Umarım daha da iyiye gideceğiz.



"GALİBİYETLER ÖZGÜVENİ YÜKSELTECEK"



Çok fazla pozisyona giriyor, üretiyoruz. Özgüven yeterli olmayınca kaçıyor pozisyonlar. Galibiyetler özgüven getirecek, özgüven yükseldikçe yakaladığımız fırsatları daha çok değerlendireceğiz.



Yarından itibaren önümüzdeki 2 maçı düşüneceğiz. Takımımız en iyi şekilde çalışıyor. Galibiyetten başka hiçbir düşüncemiz yok. Galibiyetler için elimizden gelen her şeyi yapacağız.



"KARAKTERİMİ GÖSTERMEK İSTİYORUM"



İlk geldiğim dönem karmaşık bir dönemdi. Bu da çok doğal. Takımda çok fazla kaliteli oyuncu var. Kendimi göstermem için çok çalışmam gerekiyor. Oynadığım zaman da elimden gelen her şeyi verdim. Umarım bu şekilde devam edebilirim.



Ben her şeyden önce karakterimi göstermek istiyorum. Sahada hayatımı vererek oynayan biriyim. İyi ve kötü zamanlar olacaktır. O zamanlarda gösterdiğiniz karakterler önemlidir. Ben de karakterimi ve kalitemi göstermek istiyorum.





İLGİLİ VİDEO