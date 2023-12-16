Michael Emenalo: ''Suudi Arabistan Mbappe'ye hazır''

Paris Saint-Germain ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Kylian Mbappe'nin adı birçok ekiple anılmaya devam ediyor. Ortaya atılan son iddia da Mbappe'nin Suudi Arabistan'a transfer olacağı yönünde oldu.



Suudi Pro Ligi direktörü Michael Emenalo, Mbappe'nin Suudi Arabistan'a olası transferi hakkında konuştu.



Michael Emenalo yaptığı açıklamada, "Kylian Mbappe ile görüşmeye açığız ama onun ne yapmak istediğini bilmiyoruz. Pozisyonumuz çok net, bu oyunculardan herhangi biri lige gelmek isterse nerede olduğumuzu biliyorlar.'' dedi.



Sözlerine devam eden Emenalo, ''Kylian Mbappe'nin şimdi ya da gelecekte inşa etmekte olduğumuz şeyin bir parçası olmaya ilgisi varsa, bunu reddedemeyiz. Yaptığımız görüşmenin ne kadar derin olduğunu söyleyemem ancak o gelmeye hazırsa, kadrosunda ona yer açmakla ilgilenen bir kulüp vardı.'' şeklinde konuştu.



AL-HILAL İLE ANILIYOR



Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin ismi Jorge Jesus'un yönetimindeki, kadrosunda Neymar başta olmak üzere birçok yıldızı bulunduran Al-Hilal ile anılıyor.





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